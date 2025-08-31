Cambio di palinsesto sulle reti Mediaset dall'8 al 14 settembre 2025, con un nuovo raddoppio de La notte nel cuore in prima serata.

La soap turca andrà in onda anche di martedì sera, permettendo ai fan di continuare a seguire le vicende di Nuh e Sevilay.

Nel daytime del fine settimana, invece, tornerà il talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

La notte nel cuore raddoppia ancora: cambio palinsesto tv 8-14 settembre 2025

La programmazione di Canale 5 prevede delle nuove variazioni dall'8 settembre e tra i programmi interessati spicca La notte nel cuore.

La soap turca sarà in onda con un nuovo raddoppio settimanale in prime time.

Martedì 9 settembre, alle 21:35, è in programma un altro appuntamento con la serie turca, che sarà poi trasmessa anche domenica 14 settembre sempre su Canale 5.

Dalla settimana successiva, invece, il palinsesto della soap dovrebbe tornare a essere quello standard, con messa in onda prevista soltanto di domenica sera.

La forza di una donna allunga, torna Silvia Toffanin nel weekend

Il cambio di palinsesto della settimana 8-14 settembre riguarderà anche l'appuntamento con La forza di una donna, l'altra serie turca di successo che verrà trasmessa con puntate leggermente più lunghe in daytime.

La messa in onda è in programma dalle 15:30 alle 16:45, per poi lasciare spazio al talk show Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi.

Variazioni di palinsesto anche per il daytime del fine settimana dove, dal 13 settembre, ci sarà spazio per il ritorno di Verissimo.

Il talk show condotto da Silvia Toffanin sarà in onda anche quest'anno sia al sabato che alla domenica pomeriggio, con nuove interviste che vedranno coinvolti i protagonisti dello spettacolo, del cinema, della musica e della televisione italiana.

Maria De Filippi tornerà a trainare Silvia Toffanin di domenica pomeriggio

Al sabato pomeriggio saranno le soap turche a trainare l'appuntamento con Verissimo mentre di domenica, dal 28 settembre, ci sarà il ritorno del pomeridiano di Amici, giunto alla sua venticinquesima edizione

Lo scorso anno, grazie alla sua ottima media di circa 3 milioni di spettatori, Maria De Filippi aveva garantito un ottimo traino al programma di Silvia Toffanin che, di domenica, aveva raggiunto anche la soglia dei 2,7 milioni di spettatori nella prima parte, riuscendo a toccare il 20% di share contro la concorrenza Rai rappresentata da Mara Venier e Francesca Fialdini.