Cambio palinsesto tv per Canale 5 a partire da lunedì 1° settembre 2025. Le novità riguarderanno in primis il daytime pomeridiano, dove ci sarà spazio per il debutto di Dentro la notizia, il nuovo talk show condotto da Gianluigi Nuzzi.

Il programma toglierà spazio alle varie soap che, questa estate, hanno appassionato gli spettatori della rete ammiraglia registrando ascolti in costante crescita. A subire delle modifiche sarà l'appuntamento con La forza di una donna che, dal prossimo lunedì pomeriggio, inizierà prima e durerà anche meno.

Il debutto di Gianluigi Nuzzi in daytime: cambio palinsesto tv dal 1° settembre

Mediaset si prepara alla sfida dell'autunno e lancia la prima novità del palinsesto di questa stagione: il talk show Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi, che manterrà anche la conduzione di Quarto Grado nella fascia serale di Rete 4.

Il nuovo talk show, incentrato su cronaca nera, attualità e spettacolo andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16:45 alle 18:40 circa, togliendo così un po' di spazio alla messa in onda delle serie turche che questa estate hanno spopolato nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

La prima a subire delle modifiche sarà La forza di una donna che, con l'arrivo del talk show di Nuzzi, non sarà più trasmessa nel tardo pomeriggio.

La forza di una donna dura meno e inizia prima su Canale 5 dal 1° settembre

Le nuove puntate de La forza di una donna, infatti, andranno in onda dal lunedì al venerdì dalle 15:45 alle 16:45 circa su Canale 5.

Cambiamenti che riguarderanno non solo l'orario di partenza della soap ma anche la durata complessiva, dato che gli episodi saranno ridotti da un'ora e mezza a un'ora.

Confermato, invece, l'appuntamento delle 14:10 con Forbidden Fruit e poi a seguire, dal 1° settembre, andranno in onda gli ultimi episodi brevi di If you love, prevista dalle 15:15 alle 15:45 per trainare la serie turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp, prevista per tutta la stagione autunnale nel daytime pomeridiano feriale della rete ammiraglia Mediaset.

Mediaset chiude Pomeriggio 5 e punta su Gianluigi Nuzzi

Una sfida importante per Mediaset che, dopo l'ultima stagione deludente di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, ha preferito chiudere definitivamente la trasmissione e puntare su un nuovo titolo per sfidare, dall'8 settembre in poi, l'appuntamento con La vita in diretta condotto da Alberto Matano.

Il talk show di Rai 1, nella passata stagione tv, è stato leader indiscusso degli ascolti con oltre 2,3 milioni di spettatori e punte di 3 milioni (durante la settimana del Festival di Sanremo), con uno share compreso tra il 21 e il 25%.