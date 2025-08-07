Nuovo cambio palinsesto tv sulle reti Mediaset nel corso della giornata di venerdì 15 agosto. Le variazioni riguarderanno la fascia del primo pomeriggio, dove non ci sarà spazio per il consueto appuntamento con Forbidden Fruit.

La nuova soap turca che sta appassionando il pubblico non sarà trasmessa nel corso della giornata di Ferragosto, così come proseguirà lo stop di Io sono Farah, nel pomeriggio.

Situazione differente per La forza di una donna che, nel pomeriggio festivo del 15 agosto, andrà regolarmente in onda su Canale 5.

Forbidden Fruit salta in daytime: cambio palinsesto tv 15 agosto

Per la giornata di Ferragosto sono in arrivo dei cambiamenti legati alla messa in onda delle soap che tengono compagnia al pubblico nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5.

Alle 13:45 risulta confermato l'appuntamento in replica con Beautiful ma, alle 14:15, non ci sarà una nuova puntata di Forbidden Fruit.

La soap turca con protagonisti Yildiz e Halit osserverà un periodo di pausa dalla programmazione del pomeriggio, in occasione del pomeriggio festivo di Ferragosto, in cui si assisterà a un inevitabile calo della platea televisiva.

La forza di una donna va avanti regolarmente anche nel venerdì di Ferragosto

A quell'ora, infatti, è prevista la messa in onda del film sentimentale Inga Lindstrom - Il matrimonio dimenticato e poi, a seguire alle 15:45 sarà trasmessa la pellicola del ciclo Rosamunde Pilcher dal titolo Un amore senza tempo, che andrà avanti fino alle 17:20 circa prendendo il posto di If you love e Io sono Farah.

L'unica soap confermata nel pomeriggio festivo di Ferragosto è La forza di una donna che andrà in onda regolarmente con la puntata extra-large prevista dalle 17:20 alle 18:40 circa, per trainare al meglio l'appuntamento con Sarabanda, il game show musicale condotto da Enrico Papi.

In access prime time, invece, confermato il consueto appuntamento con La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti.

Halit scopre che Yildiz aspetta un figlio: cosa accadrà nei prossimi episodi di Forbidden Fruit

Intanto, le anticipazioni turche delle prossime puntate di Forbidden Fruit rivelano che Yildiz scoprirà di essere stata tradita da Halit con la sua ex moglie, Ender.

La reazione della donna sarà durissima al punto da avere un acceso scontro con il compagno, al termine del quale accuserà un grave malore.

Immediata la corsa in ospedale per i dovuti accertamenti, dove Halit scoprirà che Yildiz è in dolce attesa del loro primo bambino. Un vero e proprio choc per il ricco imprenditore che, al contrario, sperava di poter chiedere al più presto il divorzio dalla donna e voltare definitivamente pagina.