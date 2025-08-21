Cambio programmazione Mediaset nel corso della stagione autunnale 2025 con una serie di novità che riguarderanno sia il diurno pomeridiano che la fascia serale.

Nel pomeriggio feriale ci saranno delle variazioni per Forbidden Fruit, la fortunata soap opera turca che sta registrando ascolti in costante crescita, la quale verrà accorciata a 30 minuti al giorno.

Per il Grande Fratello, invece, si assisterà a uno slittamento in prime time con debutto fissato per il mese di ottobre su Canale 5.

Forbidden Fruit si accorcia in diurna: cambio programmazione Mediaset autunno

La nuova programmazione Mediaset di questo autunno prevede la riconferma di Forbidden Fruit nella fascia pomeridiana, seppur con delle variazioni legate alla durata complessiva.

Attualmente, infatti, Mediaset sta trasmettendo degli episodi di circa un'ora al giorno in onda dalle 14:15 alle 15:15 circa.

Dal 22 settembre, però, con il ritorno di Uomini e donne si assisterà a una rimodulazione del palinsesto pomeridiano di Canale 5: la soap opera incentrata sulle vicende di Yildiz e Alihan verrà accorciata a soli 30 minuti al giorno.

La messa in onda, quindi, risulta in programma dalle 14:15 alle 14:45 circa, per poi lasciare spazio alle nuove puntate del talk show sentimentale condotto da Maria De Filippi.

Slitta il Grande Fratello di Simona Ventura su Canale 5

Variazioni di palinsesto anche in prime time dove, nel corso della stagione autunnale, è prevista una nuova edizione del Grande Fratello condotta questa volta da Simona Ventura, pronta a prendere il posto di Alfonso Signorini.

Trattasi di una edizione interamente formata da persone sconosciute, pronte a mettersi in gioco all'interno della casa più spiata d'Italia.

Il debutto inizialmente era previsto per metà settembre su Canale 5 ma, alla fine, slitterà di qualche settimana. Al momento, infatti, la messa in onda della nuova edizione del GF risulta in palinsesto a partire dal mese di ottobre e andrà avanti almeno fino a metà dicembre.

Nel 2026, invece, Mediaset dovrebbe puntare su una nuova edizione del Grande Fratello Vip affidata ad Alfonso Signorini in prime time.

L'addio di Simona Ventura alla Rai e il ritorno in prima serata su Canale 5

Un ritorno ufficiale a Mediaset per Simona Ventura che, nelle ultime stagioni televisive, è stata legata principalmente alla Rai.

La conduttrice si era messa in gioco come concorrente a Ballando con le stelle, arrivando al secondo posto nella classifica generale e aveva condotto Citofonare Rai 2, il talk show della domenica mattina di Rai 2, assieme a Paola Perego, che ha viaggiato su una media compresa tra il 5 il 7% di share.