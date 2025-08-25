Cambio di programmazione tv sulle reti Rai nel mese di settembre. Le novità riguarderanno la fascia serale, dove inizialmente era stata annunciata la messa in onda della terza stagione di Cuori.
La fiction medical, però, non andrà più in onda in quel periodo, ma slitterà ai primi mesi della stagione invernale 2026.
Nel daytime domenicale, invece, confermato l'appuntamento con Domenica In: il talk show, quest’anno, si presenterà al pubblico in una veste completamente rivoluzionata.
Slitta il ritorno di Cuori 3: cambio programmazione Rai settembre 2025
Il prime time di Rai 1 da settembre non prevede più la messa in onda della fiction Cuori 3. Inizialmente annunciata per la stagione autunnale, alla fine i vertici della tv di Stato hanno scelto di rimandarla e posticiparne il debutto a gennaio 2026.
Bisognerà attendere l’inizio del nuovo anno per vedere la serie medical con Pilar Fogliati, mentre in autunno, nel prime time domenicale, debutterà la prima stagione di Balene, una nuova fiction che vedrà protagonista Veronica Pivetti.
Confermato anche l'appuntamento con Noi del rione Sanità, la nuova fiction con Carmine Recano, che andrà in onda dal 15 settembre in poi su Rai 1.
Domenica In rivoluzionata in daytime
Le novità riguarderanno anche il ritorno di Domenica In, prevista dal 14 settembre nella fascia pomeridiana.
Il talk show, giunto alla sua cinquantesima edizione, sarà rivoluzionato: al timone resterà Mara Venier, ma sarà affiancata da un parterre di nuovi conduttori.
Tra questi spicca Teo Mammucari, che con la presentatrice condurrà il gioco del cruciverbone, mentre Enzo Miccio si occuperà della parte legata al costume e allo spettacolo.
Tra gli appuntamenti confermati della prossima stagione spicca anche quello con Il Paradiso delle signore 10: la soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi tornerà in onda da lunedì 8 settembre alle 16 su Rai 1.
La sfida della domenica pomeriggio tra Mara Venier e Maria De Filippi
Anche in questa stagione tv, Domenica In dovrà vedersela con il pomeridiano di Amici 25, il talent show di Maria De Filippi trasmesso su Canale 5.
Lo scorso anno ad avere la meglio è stata Maria De Filippi con una media di circa 3 milioni di spettatori, che ha raggiunto anche la soglia del 25% di share.
Mara Venier, però, ha vinto ampiamente la gara Auditel con lo speciale Domenica In da Sanremo, che ha registrato una media di oltre 5 milioni di spettatori in daytime, arrivando al 40% di share su Rai 1.