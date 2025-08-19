Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset dal 25 al 31 agosto con una serie di novità che riguarderanno in primis il daytime pomeridiano, dove non si assisterà al ritorno in scena della soap Io sono Farah.
Dopo due settimane di stop per la sosta estiva, la nuova serie non sarà trasmessa neppure nell'ultima settimana di agosto, per lasciare spazio a If you love.
Nel preserale, invece, confermato l'appuntamento con Sarabanda: il game show non chiuderà i battenti domenica 31 agosto, bensì andrà avanti per tutto il mese di settembre.
Io sono Farah non torna in daytime: cambio programmazione tv 25-31 agosto
Il pomeriggio feriale di Canale 5, dal 25 agosto non prevede il ritorno di Io sono Farah in prima visione assoluta. La nuova soap che ha segnato il ritorno in video di Demet Ozdemir, risulta ancora sospesa dalla programmazione del daytime pomeridiano.
Al suo posto, infatti, andranno in onda i restanti episodi della prima stagione di If you love, la nuova serie turca sentimentale che sta conquistando gli spettatori, composta da soli 40 episodi.
Per accelerare la messa in onda del gran finale di If you love, Mediaset punterà sulla messa in onda della serie turca anche nel daytime domenicale del 31 agosto, con l'episodio conclusivo che andrà in onda dalle 14:30 alle 15:30.
Dal 1° settembre, infatti, il pomeriggio di Canale 5 verrà rimodulato per lasciare spazio al talk show Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi.
Sarabanda non si ferma il 31 agosto su Canale 5
Novità in arrivo anche per Sarabanda, il game show musicale del preserale di Canale 5, riportato in auge da Enrico Papi dopo il successo della versione Vip in prime time su Italia 1.
Inizialmente il programma avrebbe dovuto chiudere i battenti domenica 31 agosto con la puntata finale di questa edizione ma, visti i buoni consensi ottenuti nel corso dell'estate, si è deciso di farlo proseguire per tutto il mese di settembre.
Sarabanda, quindi, continuerà a sfidare l'appuntamento con Reazione a catena condotto da Pino Insegno, facendo slittare tra fine settembre e i primi di ottobre, il debutto della nuova edizione di Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti.
Il buon successo di Sarabanda nel preserale estivo
In queste settimane di programmazione estiva, l'appuntamento con Sarabanda si è assestato sulla soglia dei 2 milioni di spettatori nel preserale, arrivando a superare la soglia del 18,50% di share.
Il game show ha mantenuto una buona tenuta anche in pieno agosto, riuscendo a far sintonizzare una media di 1,7 milioni di fedelissimi appassionati anche nelle settimane centrali del periodo estivo, con punte del 19% di share.