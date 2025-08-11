Cambio di programmazione sulle reti Mediaset per la stagione autunnale con lo slittamento del Grande Fratello in prima serata.

Il reality show, inizialmente previsto per i primi di settembre, andrà in onda ai primi di ottobre ogni lunedì sera.

In daytime, invece, è confermato l'appuntamento con Io sono Farah, la serie turca con protagonista Demet Ozdemir, che sta riscuotendo ottimi ascolti.

Grande Fratello slitta: cambio programmazione Mediaset ottobre

La prima serata autunnale di Canale 5 continuerà a puntare sulla messa in onda del Grande Fratello, anche se quest'anno il reality show non sarà in onda da settembre.

La trasmissione slitterà ai primi di ottobre, lasciando spazio nei lunedì sera di settembre alla programmazione della nuova edizione di Io Canto condotta da Michelle Hunziker.

Il reality show si presenterà al pubblico in una veste del tutto rinnovata: Simona Ventura sarà pronta a tornare sugli schermi di Canale 5 prendendo il posto di Alfonso Signorini.

Nel cast del nuovo Grande Fratello è prevista la partecipazione di concorrenti sconosciuti al pubblico, ma non è esclusa la partecipazione di vip che, di tanto in tanto, faranno delle incursioni nella casa più spiata d'Italia.

Io sono Farah prosegue nel daytime autunnale

Il cambio di programmazione del prossimo autunno riguarderà anche il genere soap, che questa estate ha spopolato nel daytime pomeridiano di Canale 5.

L'appuntamento con Forbidden Fruit è confermato, seppur in versione ridotta: la serie sarà in onda con episodi della durata di 30 minuti, dalle 14:15 alle 14:45.

Confermata la messa in onda di Io sono Farah: dopo lo stop di queste settimane per la pausa estiva, tornerà in onda nella programmazione autunnale di Canale 5 con le restanti puntate.

Resta da capire quale sarà la collocazione della serie: non si esclude che possa essere trasmessa al sabato pomeriggio, prima di Verissimo.

Il successo Auditel di Io sono Farah nel pomeriggio di Canale 5

Gli ascolti delle prime puntate di Io sono Farah sono stati ottimi nel daytime feriale di Canale 5. La serie ha raggiunto una media di circa 1,8 milioni di spettatori, toccando anche il 25% di share, con picchi ancora più alti nelle puntate di esordio.

Numeri record che hanno spinto i vertici Mediaset a sospenderla per due settimane dal palinsesto estivo, così da non sprecare episodi nel periodo clou di agosto, quando molti telespettatori sono in vacanza.