Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset nel corso della stagione autunnale con una serie di novità che riguarderanno soprattutto il prime time di Canale 5.

Le novità riguarderanno la soap opera turca Io sono Farah che, dopo la sospensione nel daytime pomeridiano, sarebbe pronta a debuttare in prime time al posto di Tradimento.

Per la serie turca con protagonista Guzide, infatti, si arriverà al gran finale di sempre con gli episodi conclusivi della seconda e ultima stagione.

Chiude Tradimento in prime time: cambio programmazione tv autunno 2025

La prima serata di Canale 5, a partire da venerdì 29 agosto, tornerà ad accogliere gli episodi inediti della stagione finale di Tradimento, la serie turca che ha saputo appassionare milioni di spettatori, raggiungendo punte del 17% di share in prime time.

Per evitare di arrivare al più presto all'atteso finale di sempre, Mediaset ha scelto di programmare la soap soltanto nel prime time, sospendendola definitivamente dal daytime feriale e festivo, dove verrà sostituita dalle nuove puntate di Forbidden Fruit.

Entro novembre, però, è prevista la messa in onda della puntata conclusiva di Tradimento: il palinsesto, però, non resterà orfano di una serata dedicata alle serie turche, dato che avrebbero già individuato il nuovo prodotto da mandare nella prestigiosa fascia serale.

Io sono Farah verso la prima serata di Canale 5

Questa estate, in daytime, c'è stato il lancio di Io sono Farah, la nuova serie turca che ha segnato il ritorno in video dell'attrice Demet Ozdemir, uno dei volti più amati in assoluto dal pubblico.

La serie, nel corso delle prime due settimane di programmazione, si è rivelata un successo clamoroso: la media Auditel è stata di ben 1,8 milioni di spettatori in piena estate, pari a uno share che ha sfiorato il 24% con picchi del 29% durante la messa in onda.

Ascolti inaspettati che hanno spinto i vertici del Biscione a sospendere la soap per tutto il mese di agosto: stando a quanto si apprende, l'obiettivo sarebbe quello di puntare su Io sono Farah per il prime time autunnale.

La soap con Demet Ozdemir, infatti, sarebbe in lizza proprio per prendere il posto di Tradimento nella fascia serale.

Mediaset punta sulle soap turche per la prima serata autunnale

In questo modo, quindi, Mediaset si assicurerebbe sempre una doppia serata dedicata alle fortunate soap turche che stanno conquistando milioni di spettatori.

Di domenica sera, infatti, per tutto l'autunno è confermata la messa in onda de La notte nel cuore, la nuova soap che ha debuttato sempre questa estate in prime time, in grado di raggiungere il 19% di share con oltre 2,2 milioni di spettatori.