Il nuovo cast de Il Paradiso delle signore 10, in partenza da lunedì 8 settembre su Rai 1, sarà segnato dall'uscita di scena del personaggio di Salvo Amato. Il giovane barista sarà presente nel corso delle prime puntate della nuova stagione autunnale, dopodiché lascerà definitivamente Milano.
Tra gli assenti delle puntate iniziali spicca anche Tancredi: il personaggio interpretato da Flavio Parenti ritornerà in scena solo nel corso delle settimane successive di messa in onda della soap opera.
Salvo Amato esce di scena: chi c'è nel cast de Il Paradiso delle signore 10
Il decimo capitolo della soap opera pomeridiana di Rai 1, campione di ascolti nello slot orario che va dalle ore 16 alle 17 circa, sarà segnato dall'uscita di scena di uno dei volti più amati di sempre: trattasi di Salvo Amato.
Il personaggio interpretato da Emanuel Caserio sarà presente nel corso delle puntate iniziali di questa stagione, dopodiché si assisterà alla sua uscita di scena.
I motivi che porteranno Salvo a lasciare Milano non sono ancora noti ma, data la precarietà delle condizioni di salute del piccolo Andrea, non si esclude che possa avere a che fare proprio con il bambino avuto con Elvira.
Tancredi assente all'inizio della decima stagione, Marta Guarnieri presente
Le puntate iniziali della decima stagione de Il Paradiso delle signore, inoltre, saranno caratterizzate anche dall'assenza di Tancredi.
Il perfido nipote della contessa, dopo aver rischiato di far fallire la Galleria Milano Moda con le sue mosse azzardate, deciderà di lasciare Milano per un po' di tempo.
La sua assenza, però, non durerà a lungo dato che Tancredi tornerà comunque in scena nel corso delle puntate autunnali e inizialmente si mostrerà in una nuova veste, del tutto pentito per i disastri causati al team del negozio.
Spazio poi alle vicende di Marta Guarnieri che, in questo nuovo capitolo della soap opera, si ritroverà a fare i conti con le bugie del suo amato Enrico, il quale preferirà non dirle la verità in merito ai suoi problemi di salute, che lo metteranno a durissima prova con il lavoro.
Ritornano le repliche de Il Paradiso delle signore in tv
L'appuntamento con la soap opera di Rai 1 riprenderà la sua consueta programmazione dall'8 settembre ma, già dal 25 agosto, torneranno in onda le repliche del finale della nona stagione.
I vertici della tv di Stato hanno scelto di replicare gli ultimi 10 episodi per rinfrescare la memoria agli spettatori e far rivivere loro le emozioni del finale di stagione, caratterizzato dall'operazione alla quale si sottopose la contessa Adelaide, alle prese con i suoi difficili problemi di salute al cuore.