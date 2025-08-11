Le anticipazioni su come inizia Il Paradiso delle signore 10 a settembre rivelano che Ciro si ritroverà a dare una svolta fondamentale alla sua vita, grazie ad una importante scelta dal punto di vista professionale che gli permetterà di fare dei passi avanti notevoli.

Spazio, poi, all'ingresso in scena di Fulvio Rinaldi, assunto come nuovo magazziniere del negozio milanese: l'uomo, dopo essere caduto in disgrazia, non avrà il coraggio di dire la verità a sua figlia Caterina, mentendole sul suo nuovo impiego professionale.

Ciro trasforma la sua vita: come inizia Il Paradiso delle signore 10

Nel corso delle puntate iniziali de Il Paradiso delle signore 10 Ciro Puglisi tornerà al suo amato lavoro all'interno della Caffetteria Amato.

Dopo essersi trasferito stabilmente a Milano con la sua famiglia, Ciro si ritroverà sempre più in sintonia con Salvo Amato e per lui sono in arrivo delle importanti novità nel corso della decima stagione.

Il capofamiglia dei Puglisi, infatti, riuscirà a dare una svolta decisiva alla sua vita proprio grazie a un importante passo avanti dal punto di vista professionale.

Di cosa si tratta? Al momento, le trame della soap opera non svelano ulteriori dettagli in merito anche se, questo cambiamento, causerà anche delle piccole incomprensioni con sua moglie Concetta.

Ciro e Concetta dovettero affrontare la rottura tra Maria e Matteo

Nella passata stagione del Paradiso delle signore, Ciro e Concetta si erano ritrovati a dover affrontare la fine della relazione tra Maria e Matteo.

Dopo il suo trasferimento a Parigi, Maria Puglisi aveva scoperto delle menzogne di Matteo legate alla truffa Hofer attuata con Umberto e non riuscì a perdonarlo.

La ragazza scelse di chiudere definitivamente la relazione con il contabile del Paradiso, finendo per spiazzare i genitori che provarono in tutti i modi a farle cambiare idea.

Fulvio bugiardo con sua figlia Caterina

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, inoltre, rivelano che si assisterà all'arrivo in scena di Fulvio Rinaldi.

Il nuovo magazziniere del Paradiso delle signore riuscirà fin dal primo istante a convincere Roberto Landi, pronto ad assumerlo stabilmente nel team.

Dopo aver visto fallire la sua fabbrica di bottoni, Fulvio si dirà pronto a ripartire con dignità anche se inizialmente non sarà in grado di essere sincero al 100% con sua figlia Caterina.

L'uomo, infatti, non le dirà di essere stato assunto come magazziniere bensì di aver trovato lavoro come contabile di una prestigiosa azienda milanese, promettendole così che presto torneranno ad avere il loro tenore di vita di un tempo.