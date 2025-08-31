Le puntate iniziali de Il Paradiso delle signore 10 [VIDEO], in onda dall'8 al 12 settembre, avranno come protagonisti Marcello e Matteo.

Marcello uscirà allo scoperto con Adelaide e si dirà pronto a compiere il grande passo, proponendo alla contessa di diventare sua moglie.

Intanto Matteo, rientrato a Milano dopo un breve periodo di assenza, passerà la notte a casa di Marcello con Marina Valli: sarà in quell’occasione che Marcello scoprirà il fidanzamento di suo fratello.

Marcello pronto per le nozze con Adelaide: come inizia Il Paradiso delle signore 10

Marcello e Adelaide saranno pronti a viversi la loro relazione alla luce del sole. Un duro colpo per Umberto che, in cuor suo, sperava in un ritorno di fiamma con la madre di sua figlia Odile.

L'ingombrante presenza di Umberto nella vita di Adelaide si rivelerà una minaccia per Marcello che, a quel punto, deciderà di sorprendere la sua amata contessa con una proposta di matrimonio.

Adelaide resterà senza parole, ma il profondo sentimento per Marcello la spingerà ad accettare la proposta di nozze.

Intanto, Odile sarà al timone della Galleria Milano Moda e dovrà fare i conti con la ricerca di un nuovo stilista da inserire nel team del negozio.

Marcello scopre che Matteo si è fidanzato

Le anticipazioni delle puntate iniziali de Il Paradiso delle signore dall'8 al 12 settembre, inoltre, rivelano che anche Matteo rientrerà a Milano e sarà pronto a viversi la sua nuova relazione con Marina Valli.

La relazione tra i due verrà scoperta anche da Marcello che, una mattina, vedrà uscire l'attrice dalla camera di suo fratello: i due hanno trascorso la notte insieme.

A quel punto, Marcello approfitterà della presenza di Marina Valli per farle una proposta importante: sfilare per il team del Paradiso in vista della nuova sfilata che si terrà per la presentazione degli abiti di Gianlorenzo Botteri.

L'attrice, che nel frattempo aveva ricevuto una proposta simile anche da Odile per la Galleria Milano Moda, deciderà di sfilare per Marcello.

Matteo era stato lasciato da Maria nella passata stagione de Il Paradiso delle signore

Nella passata stagione della soap, Matteo ha dovuto dire addio per sempre a Maria Puglisi, dopo che la ragazza ha scoperto la verità sulla truffa Hofer, architettata dal contabile insieme a Umberto.

Delusa dalle bugie del fidanzato, Maria aveva scelto di chiudere questa relazione, lasciando un profondo vuoto nel cuore di Matteo, che, fino alla fine, ha cercato di riconquistare la sua fiducia e il suo cuore.