In Forbidden fruit, Zerrin perderà i sensi quando scoprirà che il fratello Alihan ha sposato in segreto Ender. La rivelazione arriverà durante il pranzo organizzato da Zeynep per ufficializzare la loro unione, trasformando l’evento in un momento di grande tensione

Alihan farà la proposta di matrimonio a Zeynep

Sarà Alihan a fare la proposta di nozze a Zeynep. Dopo mille peripezie, si renderà conto che non può più rinunciare all'amore della sua vita, così le darà l'anello di fidanzamento. Tuttavia, resterà una cosa tra di loro, la cosa non verrà ufficializzata davanti a parenti e amici, così Zeynep deciderà di fare una sorpresa ad Alihan organizzando un pranzo con i parenti e gli amici più cari, dove ufficializzeranno la loro unione.

Alihan porterà avanti un piano di vendetta contro Halit

Zeynep, però, non potrà immaginare quello che sta passando Alihan. Ha scoperto da poco che Halit era l'amante di sua madre, così vorrà vendicarsi di lui sottraendogli la sua azienda. Per farlo, chiederà aiuto a Ender, perché la donna, grazie a Erim, detiene il 5% delle azioni della società di Halit. Se Alihan vuole anche quelle azioni, sarà costretto a sposarla.

La rivelazione di Ender sconvolgerà Zeynep

Alihan lo farà e non senza dolore, senza dire nulla a Zeynep. Si porterà questa cosa dentro, fino a quando Zeynep gli dirà di raggiungerla in un ristorante per pranzare insieme. La troverà vestita di bianco, con amici e parenti, e la cugina Irem che canterà per loro una dolce canzone d'amore.

Sullo sfondo dei palloncini colorati formeranno la parola "evet", che in turco significa "sì", siglando così la proposta di matrimonio.

Tuttavia, Alihan non farà altro che dirle: "Zeynep, ti prego, dobbiamo parlare di una cosa molto urgente". Il ragazzo, però, non avrà il tempo di dirle nulla, perché nel ristorante arriverà Ender, anche lei tutta vestita di bianco e una veletta da sposa sulla testa.

Ender dichiarerà davanti a Zeynep di essere la moglie di Alihan. La ragazza non vorrà crederci, allora Ender sfodererà davanti ai suoi occhi il libretto che mostra che i due si sono uniti civilmente.

Zerrin si sentirà male e la situazione diventerà grave

Zeynep resterà senza parole e scapperà via.

Alihan proverà a seguirla, ma Yildiz gli intimerà di non azzardarsi a farlo.

Nel frattempo, ci sarà un'altra persona che assisterà attonita alla scena: Zerrin. Quando capirà che Alihan ed Ender sono marito e moglie, si sentirà male e perderà i sensi davanti a tutti. In attesa dell'ambulanza, la situazione sarà grave e disperata, con Lila che piangerà davanti alla madre dicendole: "Ti prego mamma, non morire". Alihan si sentirà in colpa, per colpa della sua sete di vendetta le persone a lui più care stanno soffrendo.