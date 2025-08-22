Le anticipazioni delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Kemal dimostrerà di avere un nuovo piano in mente dopo aver tentato di dividere Yildiz e suo marito. L'uomo metterà gli occhi sulla figlia di Halit, Zehra, che cederà al suo fascino. L'avvicinamento sarà notato da Ender, la quale proporrà a Kemal di stringere un'alleanza.

Halit costretto a far rimanere Kemal nella sua azienda

Tutto inizierà quando Kemal racconterà ad Halit di essere il suo ricchissimo socio in affari e non il suo semplice autista.

L'uomo lo informerà di essere stato seppur per un giorno il primo marito di Yildiz. Le parole di Kemal turberanno Halit, il quale metterà fine alle nozze con sua moglie anche se le chiederà di fingere almeno due mesi per concludere degli impegni di lavoro importanti. L'imprenditore cambierà presto idea quando scoprirà che Yildiz attende un bambino da lui. Allo stesso tempo, Kemal pretenderà di lavorare ancora nell'azienda di Halit, che dovrà accettare a malincuore la sua collaborazione per concludere un progetto molto ambizioso.

Zehra cede al fascino di Kemal

Le trame rivelano che Kemal incontrerà più volte Zehra in ufficio. La ragazza deciderà inizialmente di mantenere le distanze dal nuovo socio di suo padre per poi cedere al suo fascino.

Zehra accetterà un invito a cena da parte dell'uomo per poi andare a fare jogging insieme tutte le mattine nonostante gli avvertimenti di Halit.

Nel frattempo, Ender farà capire a Kemal di essere pronta ad aiutarlo dopo aver capito il suo nuovo piano a patto che ottenga dei benefici anche lei. I due stringeranno una nuova alleanza alle spalle di Zehra.

Yildiz ha provato a far licenziare il suo ex marito ma senza successo

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine agosto su Canale 5, Kemal ha iniziato il periodo di prova come autista personale di Erim. In questo modo, l'uomo ha avuto la possibilità d'incontrare Yildiz. Quest'ultima si è subito messa alla ricerca di un modo per sbarazzarsi dell'ex marito per paura che Halit potesse mettere fine al loro matrimonio.

Yildiz ha chiesto al marito di licenziare Kemal ma senza successo. Anche Erim non è apparso per niente d'accordo dopo aver iniziato a nutrire una simpatia per l'autista. Halit ha deciso di rimandare la decisione al termine di un'attenta valutazione.

Cem, invece, ha confidato ad Alihan che Zeynep ha accettato di fidanzarsi con lui. Allo stesso tempo, la segretaria si è trasferita a casa di Yildiz. Infine Zehra ha iniziato a lavorare con Ender, che si è presentata a casa dell'ex marito facendo battute nei confronti di Yildiz.