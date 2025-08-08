Le anticipazioni turche della seconda stagione di Forbidden Fruit preannunciano un evento destinato a sconvolgere la vita della moglie di Halit. Nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5, Kemal, primo marito di Yildiz, tornerà a farsi vivo nella vita dell’ex. Tra i due scatterà un bacio che non passerà inosservato agli occhi di Zeynep, la quale spierà la sorella e, in seguito, le chiederà chiarimenti sui sentimenti reali che prova per Halit.

Yildiz bacia Kemal appassionatamente

Yildiz si troverà faccia a faccia con il suo ex marito Kemal, che tornerà all’improvviso nella sua vita.

In realtà, i due sono stati sposati per meno di 24 ore, ma, in ogni caso, il ritorno dell’ex consorte di Yildiz provocherà uno scossone nella vita di alcuni protagonisti di Forbidden Fruit. Va specificato che il ritorno dell’uomo non sarà del tutto casuale: ci sarà lo zampino di Ender in questa faccenda. Sarà Kemal a entrare in contatto con quest’ultima, meditando vendetta per essere stato lasciato poche ore dopo il matrimonio. Grazie all’astuzia di Ender, Kemal verrà assunto come autista di Erim. Ci sarà, però, un fatto non trascurabile: Halit sarà all’oscuro della reale identità del nuovo assunto, dato che sua moglie Yildiz non gli ha mai confessato di avere un ex marito. Il colpo di scena avverrà quando Yildiz e Kemal si baceranno appassionatamente.

Zeynep vede il bacio tra Yildiz e Kemal

Ci sarà un nuovo imprevisto da affrontare: le effusioni tra Yildiz e Kemal non rimarranno private. Zeynep spierà sua sorella mentre tradisce Halit. Zeynep preferirà non lasciar correre l’accaduto, ma chiederà immediatamente spiegazioni a Yildiz, volendo sapere se è realmente innamorata di Halit, visto l’avvicinamento a Kemal. Tuttavia, la risposta di Yildiz non tarderà ad arrivare: non vorrà rinunciare alla ricchezza del marito. Parallelamente, ci sarà un nuovo colpo di scena quando Kemal lascerà improvvisamente il suo impiego come autista del giovane Erim. La mossa del ragazzo sarà sospetta, perché soltanto il giorno precedente aveva comunicato a Ender di avere in serbo una sorpresa che l’avrebbe sicuramente stupita.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Halit ha fatto rapire Yildiz

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Halit ha fatto preparare le carte del divorzio, come richiesto da Yildiz. Quest’ultima è rimasta stupita dalla mossa del marito, credendo che l’uomo non fosse più interessato a lei. La signora Argun ha firmato le carte e, una volta uscita dallo studio legale, è stata rapita da alcuni uomini che l’hanno chiusa su una barca. Ad attenderla c’era Halit, che ha fatto portare Yildiz sull’imbarcazione per condurla in luna di miele in crociera.