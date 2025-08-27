In Forbidden fruit, per Yildiz si prepara una svolta che cambierà gli equilibri. Riuscirà a far separare Ender dal fratello Caner, lasciando la sua rivale senza il sostegno più importante. Una mossa destinata ad avere conseguenze decisive nelle prossime puntate

L’alleanza con Ender contro Zehra e Kemal

Per Yildiz sarà una mossa azzardata quella di allearsi con Ender per provare a separare Kemal da Zehra. Yildiz non vuole vedere il suo ex all'altare, mentre Ender vuole impedire che Halit entri in possesso del patrimonio di Kemal attraverso il matrimonio con la figlia.

Le due useranno Irem per far credere a Zehra che Kemal abbia un'amante, ma la coppia non ci cascherà e alla fine, di nascosto, si sposeranno. Yildiz non solo perderà Kemal, ma anche Zeynep. Perché Irem, scoperto l'arcano si presenterà come una furia dalla cugina e quando Zeynep scoprirà ciò che Yildiz ha fatto, la ripudierà.

Il contrattacco di Yildiz contro Ender

Yildiz scoprirà che Irem ha scoperto tutto a causa di Ender, che le ha rivelato come sono andate le cose, così passerà al contrattacco. Pagherà Gülden, un'impiegata dell'azienda di Alihan, per far credere a tutti che Emir le ha rubato dei soldi. Successivamente, Yildiz darà dei soldi a Caner e gli consiglierà di usarli per far parlare Gülden, che confesserà a Caner che è stata Ender a pagarla per far licenziare Emir.

La rottura tra Ender e Caner

Arrabbiato più che mai, Caner se la prenderà con la sorella, dicendole che da quel momento in poi non vuole più avere nulla a che fare con lei. Ender si troverà a bussare alla porta di Caner. "Ti prego fammi spiegare", urlerà, fino a quando qualcuno da dietro le farà il verso dicendole: "Ti prego, Caner, fammi spiegare". Quella persona sarà Yildiz.

Lo scontro diretto tra Ender e Yildiz

Ender capirà che dietro questa faccenda c'è Yildiz: "Ti ucciderò io. Davvero, ti ammazzerò". Yildiz, però, non sembrerà tanto preoccupata: "Non puoi farmi niente. Perché ormai non hai più accanto il tuo fedele fratello Caner. Sei sola. Col tempo ti abituerai". "Non è così che si gioca", le risponderà Ender, ma Yildiz sarà pronta a replicare: "Invece è proprio così che si gioca.

Dai, ora corri. Vai a supplicare tuo fratello. Forse ti perdonerà".

Ender resterà sorpresa da questa mossa di Yildiz. "Non avresti dovuto farlo. Dovevi pensarci prima di tradirmi. Pensi davvero che io non riuscirei a trovare quella ragazza?", dirà facendo riferimento a Gülden. "Credi che non avessi previsto che avresti provato a cercarla? Vai, prova a chiamarla. Forse la troverai. Ma ti pentirai amaramente". Yildiz sembrerà molto sicura di quello che ha fatto, mentre Ender, per la prima volta, si sentirà debole e sola.