Le nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal 18 al 22 agosto 2025, mostrano Zeynep che sceglie Cem, una decisione destinata a ritorcersi contro di lei. Tuttavia, la settimana si aprirà all’insegna delle mosse strategiche. Ender incontrerà Kemal e insieme decideranno di collaborare per dividere Halit e Yildiz. Per introdurlo in casa senza destare sospetti, Ender lo assumerà come suo autista personale.

Nel frattempo, in azienda, Cem noterà che Zeynep è turbata. Per consolarla, la invita a fare una passeggiata e, durante l’uscita, le chiede se abbia problemi personali e le confesserà apertamente di provare interesse per lei.

Tornata in ufficio, Zeynep affronterà Alihan: lui proverà a giustificarsi per non essersi presentato a un appuntamento, ma darà spiegazioni vaghe. Convinta che siano solo scuse, Zeynep deciderà di porre fine alla relazione.

Alihan geloso di Cem, Yildiz faccia a faccia con Kemal

Alihan non riesce a nascondere la gelosia per la vicinanza tra Cem e Zeynep. Per capire meglio, invita Cem a cena. Quest’ultimo gli confida che Zeynep non si sente pronta a una nuova relazione perché delusa da un precedente amore, ma lui è determinato a farle cambiare idea.

Parallelamente, Ender porta avanti il suo piano: convince Halit a licenziare l’autista di Erim per sostituirlo con Kemal. Yildiz vive momenti difficili: vorrebbe sciogliere l’accordo con Yesim, la proprietaria della boutique, ma quest’ultima le impone di rispettare il contratto per almeno sei mesi.

Halit, guardando l’estratto conto, scopre le sue spese eccessive e le intima di ridurre gli acquisti. Intanto, Kemal comincia il suo periodo di prova come nuovo autista di Erim ed entra in casa Argun, anche se non si troverà ancora faccia a faccia con Yildiz.

Il destino mette Yildiz davanti al suo passato: Halit assume Kemal come autista di Erim. Per Yildiz è un colpo durissimo, perché teme che il marito possa scoprire il loro precedente matrimonio. La donna prova a convincere Halit a licenziarlo, ma Erim è affezionato al nuovo autista e non vuole separarsene. Halit, ignaro del passato, decide di attendere prima di prendere qualsiasi decisione.

Nel frattempo, Zehra nota Alihan in compagnia di Hira in un locale e, convinta che sia la sua nuova fidanzata, racconta tutto alla famiglia.

Attraverso Yildiz, anche Zeynep viene a sapere della voce. Delusa, decide di accettare la proposta di Cem, pur non provando vero amore per lui. Una scelta che la rende infelice e che non passa inosservata agli occhi di Yildiz.

Zeynep si fidanza con Cem, ma è infelice

Cem comunica ad Alihan che Zeynep ha accettato ufficialmente il suo corteggiamento e che ora sono fidanzati. La giovane, costretta a lasciare il suo appartamento, si trasferisce temporaneamente da Yildiz. Qui assiste alle tensioni continue tra Halit e la sorella, aggravate dal ritorno di Ender e dalla presenza ingombrante di Kemal.

Zehra convince Halit a farla lavorare con Ender, che rientra così nella vita della famiglia Argun. Non perde occasione per provocare Yildiz con insinuazioni e battute velenose.

Nel frattempo, Yildiz, temendo che Kemal possa distruggere la sua serenità, cerca persino di incastrarlo facendolo passare per un ladro, ma senza successo.

La svolta della settimana in Forbidden fruit: il bacio tra Alihan e Zeynep

Gli intrighi si intensificano. Ender incontra Halit nel suo ufficio: l’arrivo di Bulent, un amico comune che la riempie di complimenti, scatena la gelosia di Halit. Più tardi i due si lasciano andare a un momento di intimità, che però Halit definisce subito un errore, ribadendo di amare Yildiz.

Intanto, Zeynep confida a Yildiz di non amare davvero Cem e di voler chiarire con lui. Non trova, però, l’occasione giusta prima dell’evento aziendale organizzato da Alihan. Durante la serata, Alihan la segue di nascosto e le ruba un bacio, dichiarandole ancora una volta i suoi sentimenti.

Sfortunatamente, Zehra assiste alla scena.

Il colpo di scena arriva poco dopo: mentre Cem annuncia pubblicamente il fidanzamento con Zeynep, Zehra rivela a tutti di aver visto Zeynep baciarsi con Alihan. Si tratta di uno scandalo che rischia di compromettere per sempre la reputazione di Zeynep.

Cosa ne penso: un'analisi sincera

La settimana dal 18 al 22 agosto 2025 di Forbidden Fruit sarà segnata da complotti e gelosie.

Il piano di Ender e Kemal segna l’inizio di una nuova fase della soap: entrambi hanno molto da guadagnare nel rovinare Yildiz, ma questa alleanza rischia di diventare esplosiva. Nel frattempo, Zeynep appare più fragile che mai: il corteggiamento di Cem arriva proprio mentre la sua storia con Alihan sembra al capolinea.

Il fidanzamento ufficiale di Zeynep con Cem appare più come una fuga dalla verità che una scelta d’amore. La sua infelicità è evidente e i tentativi di Yildiz di proteggerla non fanno che aggravare la situazione. Intanto, Ender si riafferma come una presenza pericolosa, sempre pronta a insinuarsi nelle debolezze altrui.

Il bacio tra Alihan e Zeynep, avvenuto sotto lo sguardo segreto di Zehra, è destinato a cambiare tutto. La rivelazione pubblica davanti a Cem non solo mette a rischio la reputazione della ragazza, ma apre una nuova fase di conflitti familiari e sentimentali. Gli equilibri che sembravano precari ora rischiano di crollare.