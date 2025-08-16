Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda nel corso della stagione autunnale di Canale 5 rivelano che Yildiz si ritroverà a fare i conti con la drammatica notizia della perdita del suo bambino.
La donna, dopo aver inscenato una gravidanza per tenersi stretto Halit, apprenderà di essere realmente in dolce attesa e sarà al settimo cielo.
Le cose, però, non andranno nel verso sperato al punto che Yildiz finirà per scagliarsi duramente contro Halit, accusandolo di essere il responsabile della disgrazia.
Yildiz è realmente incinta: anticipazioni Forbidden Fruit autunno
Per Yildiz arriverà il momento di affrontare la sua prima gravidanza: dopo essersene inventata una fittizia per evitare che Halit potesse procedere con il divorzio, la donna scoprirà di essere realmente in dolce attesa e resterà profondamente sorpresa e compiaciuta.
In questo modo, quindi, potrà portare avanti il suo piano evitando che Halit la ripudi per tornare con la sua ex compagna.
Il clima tra i due, però, continuerà a non essere sereno.
Yildiz porterà così avanti la sua gravidanza fino a quando, durante un controllo di routine, non si ritroverà a fare i conti con un'amara scoperta.
Yildiz scopre di aver perso il bambino ed è disperata
Le anticipazioni delle puntate autunnali di Forbidden Fruit rivelano che Yildiz scoprirà di aver perso il bambino che portava in grembo: una notizia drammatica che la farà precipitare nel vortice della disperazione.
Si tratterà di un aborto spontaneo che, inizialmente, la donna deciderà di tenere nascosto ad Halit, salvo poi attuare l'ennesimo diabolico piano ai danni del marito.
Dopo un nuovo acceso diverbio verbale, Yildiz fingerà di accusare dei dolori al basso ventre e chiederà all'autista di essere portata in ospedale. La donna uscirà dopo qualche ora, in lacrime, svelando di aver perso il bambino.
L'autista informerà subito Halit che correrà dalla moglie e scoprirà l'amara verità: Yildiz, in lacrime, non si farà scrupoli ad accusare il marito di essere il vero responsabile della disgrazia.
La soap Forbidden Fruit confermata dal 18 agosto in poi su Canale 5
In attesa di questi episodi, l'appuntamento con Forbidden Fruit tornerà in onda regolarmente su Canale 5 a partire da lunedì 18 agosto.
Dopo lo stop di Ferragosto, la serie riprenderà dunque la sua consueta messa in onda nello slot orario che va dalle 14:15 alle 15:15 circa in prima visione assoluta.
Da metà settembre, invece, la durata complessiva degli episodi verrà ridotta a circa 30 minuti al giorno.