Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit in onda in autunno su Canale 5 rivelano che Alihan sposerà in segreto Ender per portare a termine la sua vendetta contro Halit.

La notizia avrà conseguenze importanti: Zeynep, delusa, deciderà di chiudere per sempre con il fidanzato, mentre Zerrin subirà un grave malore a causa delle nozze inaspettate del fratello.

Zeynep decide di chiudere con il fidanzato Alihan: anticipazioni Forbidden Fruit autunno 2025

Alihan, pur di portare avanti il suo piano vendicativo nei confronti di Halit, arriverà a stringere un’alleanza con Ender, che prevede anche un matrimonio segreto.

I due diventeranno marito e moglie: solo in questo modo Alihan entrerà in possesso del 5% delle quote che Halit aveva donato a Erim alla nascita, attualmente nelle mani di sua madre Ender.

Tale notizia lascerà senza parole Zeynep, dato che Alihan aveva promesso di sposarla regalandole anche un anello.

Tra i due ci sarà un confronto, durante il quale Zeynep confermerà la sua volontà di voler chiudere con il fidanzato, tanto da restituirgli l'anello che avrebbe dovuto sancire l'inizio della loro favola d'amore.

Zerrin rischia la vita dopo un grave malore

Per Alihan, però, i problemi non finiranno qui: subito dopo la notizia del suo matrimonio con Ender, ci sarà anche un'altra dura conseguenza da affrontare, che avrà come protagonista Zerrin.

La donna resterà sconvolta da queste nozze e dovrà fare i conti con un malore che la metterà a dura prova.

Zerrin perderà i sensi e si accascerà al suolo, al punto che i suoi familiari decideranno di allertare i medici: verrà trasportata d'urgenza in ospedale e, in seguito ai vari controlli, accerteranno che ha avuto un infarto.

Il quadro medico di Zerrin non sarà dei migliori: la donna verserà in gravi condizioni e Lila non riuscirà a trattenere la sua rabbia nei confronti di Alihan, accusandolo di essere il responsabile di quanto accaduto.

Mediaset trasmetterà l'intera saga di Forbidden Fruit su Canale 5

In attesa di questi episodi, gli spettatori di Canale 5 potranno assistere a tutte le stagioni previste di Forbidden Fruit.

Mediaset ha acquistato i diritti per la messa in onda della serie turca che, tutti i giorni, sta appassionando una media di circa 2 milioni di spettatori.

La programmazione è già confermata per tutta la stagione autunnale nello slot orario a cuscinetto tra Beautiful e Uomini e donne.