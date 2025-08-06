Yildiz metterà in atto l'ennesimo piano diabolico ai danni del marito Halit, secondo gli spoiler di Forbidden fruit che arrivano dalla Turchia.

Senza scrupoli come sempre, arriverà a inscenare una finta gravidanza per provare a manipolarlo e prenderlo in contropiede.

Il suo piano, inizialmente, sembrerà funzionare, dato che Halit prenderà in considerazione l’idea di rallentare la pratica del divorzio.

Halit scopre che Yildiz aspetta un figlio: anticipazioni turche Forbidden Fruit

Ender avrà dei rapporti intimi con il suo ex Halit che, intanto, prenderà in considerazione l'idea di accelerare la pratica del divorzio da Yildiz.

Per far sì che ciò accada, Ender farà recapitare a Yildiz una foto che dimostra il tradimento di suo marito: la reazione della donna sarà furiosa, e avrà un duro scontro con l'imprenditore.

La tensione tra Yildiz e Halit sarà alle stelle, al punto che la donna finirà per sentirsi male e sarà necessario trasportarla al più presto in ospedale per i dovuti accertamenti. Una volta sottoposta a tutti i controlli, Halit scoprirà che la moglie è incinta, una notizia scioccante.

Questa notizia finirà per far riavvicinare la coppia, anche se, in realtà, si tratterà di un piano studiato a tavolino da Yildiz. Grazie a un flashback, verrà mostrato al pubblico che Yildiz riuscirà a corrompere un'infermiera dell'ospedale: in cambio di soldi, avrebbe dovuto procurarle dei documenti falsi che attestasse la sua gravidanza, così da convincere Halit a stare ancora al suo fianco.

Il successo di Forbidden Fruit nei pomeriggi estivi di Canale 5

In attesa di questi episodi della seconda stagione, la soap opera continua a registrare buoni ascolti nella fascia pomeridiana di Canale 5. Seppur in pieno agosto, la media Auditel si aggira sulla soglia di 1,9 milioni di spettatori al giorno in daytime, con uno share compreso tra il 20 e il 22%.

Numeri che permettono a Canale 5 di avere la meglio nella gara ascolti del pomeriggio contro le repliche della fiction Cuori, trasmessa su Rai 1, ferma a una media di appena 800.000 spettatori al giorno pari al 9-10% di share.