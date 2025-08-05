Alihan bloccherà Zeynep nelle nuove puntate di Forbidden fruit, in onda su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Dall'11 al 14 agosto 2025, anche Yildiz e Halit saranno al centro di giornate insolite, in cui nulla è davvero come sembra e a farne le spese sarà Zehra, che cadrà in mare. Di seguito, le anticipazioni della settimana.

Le anticipazioni settimanali di Forbidden fruit dall'11 al 14 agosto

Alihan, deciso a dissipare ogni dubbio, invita Zeynep, Halit e Yildiz a cena. Vuole spiegare che la notte trascorsa a casa di Zeynep non ha avuto alcun significato sentimentale, ma le parole, si sa, a volte fanno più danni del silenzio.

Intanto, durante un evento mondano, Yildiz e Defne avviano per errore una diretta social mentre criticano aspramente la manager del locale. In rete scoppia il caos e quando Halit viene a saperlo, la sua reazione non è affatto indulgente. Nel frattempo, Cem non nasconde più il suo interesse per Zeynep, alimentando la gelosia di Alihan. Lila, insofferente all’aria pesante di casa, accetta l’invito a una festa da Ates e mente al padre pur di vivere una notte di libertà. Dietro le quinte, Zerrin muove le sue pedine: ordina a Caner di sorvegliare Zeynep e Alihan, mentre cerca di spingere quest’ultimo verso Hira.

Zeynep mette un muro tra sé e Alihan, scegliendo di avvicinarsi sempre di più a Cem. A un evento mondano, Ender e Yildiz si ritrovano faccia a faccia: vecchie ferite si riaprono.

Yildiz organizza una grande festa per la nuova casa, ma il momento di gloria si trasforma in panico quando Zehra cade accidentalmente in mare davanti a tutti. Mentre Defne tenta di sedurre Halit, lui la respinge con decisione, riaffermando la sua fedeltà a Yildiz. E mentre la serata prosegue, Lila, che avrebbe dovuto restare in casa, convince Yildiz a coprirla per sgattaiolare via. In ufficio, Caner non perde occasione per punzecchiare Zeynep con la sua ironia pungente. Poi, un nuovo volto fa capolino: Kemal, deciso a ritrovare Ender.

Zeynep decide di raggiungere Alihan ma c'è un imprevisto

Alihan non si arrende. Per parlare con Zeynep, arriva a bloccarla in ascensore. Le confessa i suoi sentimenti e le affida un film contenente un indizio che la condurrà al luogo dove lui l’aspetta.

Zeynep è combattuta e chiede consiglio a Yildiz, che la spinge ad accettare l’invito. Intanto, Lila cede alle lusinghe di Ates e lo segue a casa sua. Nel frattempo, Ender incontra Kemal e capisce che il suo passato potrebbe diventare un’arma perfetta da usare contro Yildiz. Quando Zeynep finalmente decide di raggiungere Alihan, scopre che lui non c’è: un imprevisto che riguarda proprio Lila lo ha trattenuto lontano dall’appuntamento.

Il 15 agosto la puntata di Forbidden fruit non andrà in onda. Al suo posto il film Inga Lindström – Il matrimonio dimenticato.

Nelle puntate precedenti, Alihan ha lasciato Zeynep

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit trasmesse su Canale 5, Alihan ha rivissuto un trauma del passato ripensando a ciò che è successo a sua madre.

Così, ha pensato fosse meglio lasciare Zeynep. Peccato che abbia realizzato di aver commesso un grave errore. Intanto, il figlio di Halit è stato preso di mira dai bulli a scuola, in seguito al comportamento di Yildiz davanti ai giornalisti.