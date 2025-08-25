Le anticipazioni delle nuove puntate di Forbidden Fruit rivelano che per Alihan arriverà il momento di lasciarsi alle spalle il passato e la fine della sua storia con Zeynep.

La donna deciderà di chiudere definitivamente con Alihan e gettarsi tra le braccia di Dundar, con il quale inizierà a programmare le nozze.

Per Alihan sarà un colpo al cuore e, proprio nel giorno del matrimonio di Zeynep, sceglierà di prendere un aereo per trasferirsi in America, ma verrà bloccato in tempo in aeroporto, poco prima della partenza.

Zeynep e Alihan si lasciano: anticipazioni turche Forbidden Fruit

La relazione tra Alihan e Zeynep giungerà al termine dopo che la donna scoprirà che il suo compagno ha sposato in segreto Ender per fare un dispetto a Halit e vendicarsi.

Zeynep non riuscirà a sorvolare su questo, tanto da decidere di chiudere definitivamente con Alihan e dare una svolta decisiva e importante alla sua vita.

A nulla serviranno i vari tentativi di Alihan che, in diverse occasioni, proverà a convincerla di non volerla perdere e di essere pronto a difendere la loro relazione.

Zeynep volterà pagina e nella sua nuova vita sentimentale ci sarà spazio per l'arrivo di Dundar, che riuscirà a conquistarla al punto da programmare insieme le loro nozze.

Alihan bloccato in aeroporto prima della partenza

Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che per Alihan sarà un colpo difficile da accettare, tanto da decidere di lasciare la Turchia e trasferirsi in America.

Darà il suo addio a Zeynep proprio nel giorno in cui è fissato il matrimonio della donna, finendo per metterla in crisi.

Zeynep si renderà conto di non poter rinunciare al vero amore della sua vita, così farà saltare le nozze con Dundar

La donna si recherà in aeroporto con l'intento di bloccare la partenza di Alihan e, alla fine, riuscirà ad avere la meglio. I due si lasceranno andare a un momento di passione sotto gli occhi di Dundar che, inviperito, sarà pronto a vendicarsi della sua compagna per tale mancanza di rispetto nei suoi confronti e verso i suoi familiari.

La soap opera arriva anche nel fine settimana di Canale 5 da settembre

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con Forbidden Fruit subirà delle variazioni di palinsesto dal 6 settembre.

La soap sarà trasmessa anche nel fine settimana di Canale 5 con degli episodi inediti in prima visione assoluta.

Al sabato e alla domenica pomeriggio, dalle 14:30 alle 15:30, sono previste delle puntate di un'ora, trasmesse sempre dopo Beautiful.