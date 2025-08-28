Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Alihan si mostrerà disperato all'idea di aver perso per sempre Zeynep, il grande amore della sua vita.

L'uomo scoprirà che Zeynep ha accettato di sposarsi con Dundar e, ormai inerme di fronte alla decisione della donna, deciderà di cambiare radicalmente la sua vita, pronto a trasferirsi in America.

Prima della partenza, però, ci sarà un ultimo accorato confronto con Zeynep, alla quale confesserà i suoi sentimenti.

Zeynep decide di sposare Dundar: anticipazioni turche Forbidden Fruit

La storia d'amore tra Zeynep e Alihan arriverà a un punto di rottura definitivo.

I due si diranno addio per sempre, complice la decisione della donna di non voler stare accanto a un uomo che le ha mentito, convolando a nozze con Ender.

A quel punto deciderà di voltare pagina e dare una svolta importante alla sua vita, al punto da cominciare a guardare con occhi diversi Dundar.

Tra i due scatterà ben presto la scintilla, tanto che insieme decideranno di unirsi in matrimonio, malgrado ancora qualche dubbio da parte della donna.

Alihan disperato per aver perso Zeynep e cambia vita

La notizia delle nozze si diffonderà ben presto e arriverà alle orecchie di Alihan, il quale non vorrà credere a quanto sta succedendo e si mostrerà disperato all'idea di aver perso per sempre il grande amore della sua vita.

Un duro colpo che si rivelerà difficile da accettare, al punto che Alihan prenderà in considerazione l'idea di cambiare vita e voltare pagina per sempre, intenzionato a trasferirsi negli Stati Uniti d'America.

Prima della partenza, però, deciderà di recarsi da Zeynep per un ultimo confronto che avverrà proprio nel giorno delle nozze della donna.

Alihan, in lacrime, ammetterà i suoi sentimenti per la donna: le sue parole riusciranno a colpirla profondamente e, quando andrà via, si mostrerà anche lei titubante all'idea di poterlo perdere per sempre, tanto da prendere in considerazione l'idea di rinunciare alle nozze.

La soap Forbidden Fruit approda anche nel fine settimana

In attesa di questi nuovi episodi di Forbidden Fruit, nel corso della stagione autunnale di Canale 5 la soap opera sarà trasmessa anche nel fine settimana.

Per il momento dal 6 settembre, le nuove puntate andranno in onda anche al sabato pomeriggio ma non si esclude che tale programmazione possa essere estesa anche nel corso delle settimane seguenti, in modo tale da assicurare un buon traino all'appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.