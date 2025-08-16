Le anticipazioni turche delle prossime puntate di Forbidden Fruit in programma su Canale 5 nel corso dell'autunno rivelano che Alihan verrà ripudiato da sua sorella Zerrin.

La donna, quando scoprirà che l'uomo ha sposato in gran segreto Ender, sarà colta da un malore improvviso: i medici accerteranno che si tratti di un infarto, che la lascerà sospesa tra la vita e la morte in un letto di ospedale.

Al suo risveglio, Zerrin deciderà di affrontare il fratello e non si farà scrupoli a ripudiarlo, dicendogli che da questo momento in poi intende escluderlo definitivamente dalla sua vita.

Ender svela di essersi sposata con Alihan: anticipazioni turche Forbidden Fruit

Alla festa organizzata da Zeynep per ufficializzare le nozze con Alihan, si presenterà anche la perfida Ender, la quale svelerà a tutti i presenti di essersi sposata in gran segreto con l'uomo.

Una notizia scioccante che lascerà tutti senza parole, dato che la donna mostrerà anche il libretto che attesta l'ufficialità delle nozze con Alihan.

Zeynep non riuscirà a credere a ciò mentre Zerrin si sentirà subito male, tanto da essere colta da un infarto che nel giro di pochi minuti le farà perdere i sensi e la porterà ad accasciarsi al suolo, esanime.

Alihan ripudiato dalla sorella dopo il grave infarto

Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che, al suo arrivo in ospedale, i medici evidenzieranno un quadro clinico particolarmente complesso per la donna, la quale si ritroverà a lottare tra la vita e la morte.

Lila si scaglierà furiosamente contro suo zio, accusandolo di essere il vero responsabile di ciò che è accaduto e ribadendo di non volerlo vedere al capezzale della mamma.

Dopo giorni di paura, Zerrin verrà dichiarata fuori pericolo e si risveglierà dalla terapia intensiva: la donna riprenderà i sensi e sarà protagonista anche di un duro confronto con il fratello.

Zerrin non si farà scrupoli a ripudiare Alihan, facendogli presente che da questo momento in poi intende chiudere ogni tipo di rapporto con lui.

L'ennesimo duro colpo per Alihan, il quale resterà scosso e addolorato dalle parole della sorella, temendo di averla persa per sempre.

Programmazione incerta per Forbidden Fruit in autunno

In attesa di questi episodi, resta da capire quale sarà la programmazione ufficiale della soap nel periodo autunnale.

Non si esclude che, dopo il successo Auditel nel daytime feriale, Forbidden Fruit possa approdare anche nel fine settimana di Canale 5.

Al sabato pomeriggio, quindi, farebbe da traino a Verissimo mentre di domenica andrebbe in onda per qualche settimana, prima di lasciare spazio al ritorno del pomeridiano di Amici 25.