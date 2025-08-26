Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit, inerenti alle puntate in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Halit prenderà la decisione di licenziare Aysel e con lei tutto il personale della lussuosa villa. Nel mentre, la signora Argun avrà un duro confronto con suo marito.

Halit scopre che i gioielli presenti in casa sono falsi

Halit si rivolgerà ad alcuni esperti per far valutare i gioielli di famiglia, informando sua moglie dell’iniziativa. Yildiz, consapevole di aver precedentemente sostituito i preziosi con delle copie di scarso valore, andrà nel panico, temendo la reazione del marito qualora scoprisse il suo coinvolgimento.

Una volta esaminati i gioielli, gli esperti confermeranno che si tratta di oggetti di poco valore. Halit, sconvolto dalla valutazione, accuserà il personale di servizio e, non sapendo chi abbia tradito la sua fiducia, deciderà di licenziare l’intero staff, compresa Aysel.

Aysel ricatta Yildiz

Nel frattempo, Yildiz riuscirà a evitare di essere smascherata per l’ennesima truffa ai danni di Halit, grazie all’intervento di Kemal, che ha disattivato le telecamere della villa. Intanto, Aysel, furiosa per il suo licenziamento ingiusto, minaccerà di ricattare la signora Argun. L’ex cameriera ha infatti visto Yildiz e Kemal scambiarsi dei baci ed è pronta a rivelarlo, a meno che la donna non convinca il marito a riassumerla.

Messa alle strette, Yildiz deciderà di ricomprare i gioielli e sostituire quelli falsi con gli originali, con l’aiuto di Kemal. Una volta sistemata la situazione, Yildiz farà credere a Halit che gli esperti venuti a valutare i gioielli fossero dei truffatori, che li hanno dichiarati falsi per derubarli. Questo stratagemma si rivelerà necessario per ottenere la riassunzione di Aysel. L’aiuto di Kemal, però, non sarà disinteressato: in cambio, chiederà a Yildiz una notte di passione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Alihan ha baciato Zeynep

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Alihan ha baciato Zeynep mentre lei si trovava nel bagno di una lussuosa location, durante un evento organizzato da Ender.

Zehra ha sorpreso i due nel momento del loro avvicinamento e ha rivelato quanto visto ai presenti alla festa. La figlia di Halit ha quindi informato anche Cem del bacio tra la sua fidanzata e Alihan, lasciando il ragazzo profondamente turbato dal tradimento.