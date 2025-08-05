Halit si ritroverà messo con le spalle al muro per la sua infedeltà nelle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda nelle prossime settimane su Canale 5.

L'uomo verrà smascherato dopo che Yildiz scoprirà che l'ha tradita con la sua ex moglie Ender.

Un duro colpo per la ragazza che, durante l'acceso confronto con Halit, finirà per avere un inaspettato malore tanto da dover correre subito in ospedale.

Halit incastrato per la sua infedeltà: anticipazioni turche Forbidden Fruit

Nel corso della seconda stagione della soap opera, Halit comincerà a provare una profonda gelosia nei confronti della sua ex moglie Ender dopo aver scoperto che ci sono alcuni suoi amici che la corteggiano serratamente, mentre lui vorrebbe che non avesse altre relazioni dopo la fine del loro matrimonio.

Una gelosia che permetterà a Ender di poter mettere in atto il suo piano diabolico, volto alla riconquista del marito.

Intanto Halit scoprirà che il nuovo autista assunto in realtà è l'ex marito di Yildiz: questo basterà a scatenare la sua ira, tanto da prendere in considerazione l'idea del divorzio, ma prima dovrà passare altri due mesi al fianco della sua compagna.

Yildiz colta da un malore: c'entra l'infedeltà di Halit

Ender deciderà di dare una accelerata a questo divorzio, tanto da chiedere a Yildiz di poter vedersi per un incontro, durante il quale le confesserà che Halit la tradisce con un'altra donna, ma non farà il suo nome, mantenendo così un'aura di mistero.

In un secondo momento, invece, quando si ritroverà a passare l'ennesima notte d'amore con Halit, Ender farà recapitare una foto a letto con il suo ex proprio a Yildiz, togliendole ogni dubbio sull'infedeltà dell'uomo.

La reazione di Yildiz sarà durissima: la donna correrà subito da Halit e si lascerà andare a una sfuriata, durante la quale finirà per avere anche un malore e sarà necessaria la corsa in ospedale, dove verrà sottoposta a tutti gli accertamenti medici del caso.

Previsto uno stop per Forbidden Fruit nella giornata di venerdì 15 agosto

In attesa di questi episodi della seconda stagione, la soap opera turca di Canale 5 subirà uno stop in occasione della giornata di Ferragosto. Il prossimo venerdì 15 agosto, alle 14:10, non ci sarà una nuova puntata in prima visione assoluta così come salterà l'appuntamento con la soap If you love.

Le due serie turche del pomeriggio estivo riprenderanno la consueta programmazione a partire da lunedì 18 agosto, nello slot orario che va dalle 14:10 alle 17:15 circa.