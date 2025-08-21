Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma prossimamente in prima visione assoluta rivelano che Yildiz arriverà a chiudere la sua relazione con Halit.

La donna deciderà di lasciarsi alle spalle il passato e troverà il coraggio per correre da Kemal e confessargli la verità sui suoi sentimenti.

Alihan, invece, dopo la fine della sua relazione con Zeynep si ritroverà a dover fare i conti con un nuovo rivale in amore: trattasi di Dundar, che comincerà a corteggiare la donna.

Yildiz chiude con Halit: anticipazioni turche Forbidden Fruit

Il matrimonio tra Yildiz e Halit subirà una battuta d'arresto nel corso delle nuove puntate della seconda stagione: la donna si renderà conto che la differenza di età pesa troppo nel loro rapporto e non riuscirà a non pensare al fatto che siano troppo diversi per stare insieme.

Yildiz deciderà così di allontanarsi dal marito e dopo essere andata via di casa, si rifugerà in un albergo dove riceverà ben presto la visita da parte di Kemal, pronto a starle vicino.

L'idillio tra i due, però, verrà interrotto dall'arrivo inaspettato di Halit che sarà pronto a tutto pur di portare sua moglie a casa.

Questa volta, però, Yildiz non sarà disposta a mettersi in secondo piano: si renderà conto che deve pensare maggiormente a se stessa, motivo per il quale deciderà di lasciare definitivamente Halit.

Alihan geloso di Dundar

Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che la donna correrà da Kemal e gli confesserà il suo amore, avendo compreso che potrebbe essere lui l'uomo ideale della sua vita.

Intanto Alihan, dopo aver convolato a nozze in gran segreto con Ender, si ritroverà a fare i conti con la decisione di Zeynep di chiudere definitivamente la loro storia d'amore.

Una scelta irrevocabile che porterà la donna a chiudere con il passato e, intanto, nella sua vita si farà sempre più costante la presenza di Dundar.

L'uomo si mostrerà ben disposto a corteggiarla, al punto da scatenare la gelosia di Alihan tanto da fargli temere di poter arrivare a perdere per sempre Zeynep.

Continuano a crescere gli ascolti di Forbidden Fruit nel pomeriggio di Canale 5

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con Forbidden Fruit continua a registrare ottimi ascolti nel pomeriggio estivo di Canale 5.

La media Auditel, anche in pieno agosto, si aggira sulla soglia di 1,8 milioni di spettatori al giorno pari a uno share del 20%.

Numeri in costante crescita per la serie che, a giugno, si era assestata sulla soglia del 17-18% di share nel daytime pomeridiano, confermando così l'alto gradimento da parte del pubblico italiano verso questo fortunato prodotto.