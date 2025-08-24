Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Forbidden Fruit rivelano che Zeynep comincerà una nuova vita con Dundar e insieme saranno pronti a sposarsi.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, finché nella vita di Zeynep non tornerà Alihan. Le confesserà di non averla mai dimenticata e si mostrerà disperato all'idea di dover rinunciare per sempre a lei, tanto da aver deciso di trasferirsi in America.

Un colpo al cuore per Zeynep, che, a quel punto, si renderà conto di non poter più fingere e sarà pronta ad annullare le sue nozze.

Alihan decide di andare via e trasferirsi: anticipazioni turche Forbidden Fruit

Zeynep sarà pronta a voltare pagina dopo la fine della sua relazione con Alihan: accetterà il corteggiamento serrato da parte di Dundar, al punto che i due decideranno di unirsi in matrimonio.

Si dedicheranno ai preparativi dell'atteso giorno e tutto sembrerà procedere per il verso giusto, ma, proprio nel giorno in cui verrà fissata la data, ci sarà un colpo di scena.

Alihan deciderà di presentarsi ancora una volta da Zeynep perché intende rivederla per l'ultima volta prima della sua imminente partenza.

Dopo la cocente batosta sentimentale dovuta alle sue scelte sbagliate, deciderà di lasciare la Turchia per trasferirsi negli Stati Uniti, così da poter iniziare una nuova vita, lasciandosi alle spalle il passato e Zeynep.

Zeynep dà buca al suo matrimonio e scappa in aeroporto

Un incontro che sarà particolarmente toccante per i due ragazzi, tanto che Zeynep si renderà conto di non poter portare avanti il suo progetto di vita con Dundar e sarà pronta a tornare sui suoi passi.

Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che deciderà di annullare il suo matrimonio e lasciare Dundar a poche ore dalla cerimonia per correre in aeroporto dal suo vero grande amore.

Zeynep si presenterà in aeroporto con la speranza di riuscire a bloccare la partenza di Alihan che, per fortuna, non sarà ancora salito sull'aereo e correrà ad abbracciare la sua amata.

Previsto un cambio palinsesto per Forbidden Fruit a settembre

In attesa di questi nuovi episodi, dal 22 settembre ci sarà una variazione di palinsesto per Forbidden Fruit.

Le nuove puntate verranno ridotte per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne di Maria De Filippi.

L'appuntamento con Forbidden Fruit, come era già accaduto in precedenza con Tradimento, avrà una durata complessiva di soli 30 minuti al giorno, andando in onda dalle 14:15 alle 14:45.