Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Forbidden Fruit rivelano che per Zeynep arriverà il momento di prendere in mano le redini della sua vita e dimenticare Alihan. La donna comincerà ad accettare il corteggiamento serrato da parte di Dundar, al punto che i due decideranno di unirsi ufficialmente in matrimonio.

Un sogno d'amore che, tuttavia, non vedrà mai la luce, dato che Zeynep deciderà all'ultimo momento di far saltare le sue nozze e scapperà in aeroporto per bloccare la partenza di Alihan.

La nuova vita di Zeynep con Dundar: anticipazioni turche Forbidden Fruit

L'annuncio delle nozze di Zeynep e Dundar sarà un vero e proprio colpo al cuore per Dundar che, nel corso degli episodi futuri di Forbidden Fruit, prenderà una decisione importante e inaspettata: lasciare la Turchia per iniziare una nuova vita in America.

Alihan programmerà il suo volo di partenza proprio nel giorno in cui è fissato il matrimonio di Zeynep ma, prima di andare via, deciderà di recarsi ancora una volta dalla sua amata e riuscirà a spiazzarla con una dichiarazione d'amore del tutto inaspettata.

Alihan le augurerà tutto il bene possibile per questa sua nuova vita d'amore con Dundar ma, in questo modo, finirà per mettere in crisi i sentimenti già vacillanti di Zeynep, mai convinta del tutto del suo amore nei confronti dell'uomo che avrebbe dovuto sposare.

Zeynep fa saltare le sue nozze e corre in aeroporto

Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che, tale incontro, finirà per aprire gli occhi a Zeynep al punto da convincerla a rinunciare definitivamente alle sue nozze.

La donna manderà all'aria il matrimonio all'ultimo istante e correrà in aeroporto per cercare di bloccare la partenza del suo vero grande amore.

Zeynep si recherà disperata dalle hostess per capire se Alihan sia salito su quell'aereo che avrebbe dovuto portarlo in America e, proprio in quegli istanti, accadrà qualcosa di magico.

Alihan comparirà alle spalle di Zeynep: i due non potranno fare a meno di abbracciarsi, piangersi e confessarsi tutto il loro amore, pronti a riprendere in mano le redini della loro relazione.

L'ascolto di Forbidden Fruit supera quello di Beautiful nel pomeriggio di Canale 5

In attesa di questi episodi clou, prosegue il successo di Forbidden Fruit nel daytime pomeridiano estivo di Canale 5.

La puntata trasmessa ieri 21 agosto ha registrato una media di oltre 1,8 milioni di spettatori arrivando al 20,45% di share con picchi del 22% durante la messa in onda.

La soap ha così superato l'ascolto della replica di Beautiful che, alle 13:45, ha registrato una media di 1,6 milioni con uno share fermo al 15,50% di share.