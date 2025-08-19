Le trame degli episodi di Forbidden Fruit, in onda da lunedì 25 a venerdì 29 agosto su Canale 5, rivelano che Yildiz Yilmaz (Eda Ece) sarà molto preoccupata per la sorella Zeynep (Sevda Erginci) perché scomparirà nel nulla. Emir, invece, rimarrà affascinato da Lila dopo aver ottenuto un posto di lavoro nell'ufficio di Alihan Tasdemir (Onur Tuna).

Yildiz in ansia per la scomparsa di Zeynep

Alihan e Yildiz saranno in ansia per la scomparsa di Zeynep. La donna chiederà aiuto a Halit per ritrovare la sorella, ma lui la inviterà a rivolgersi a Kemal. Qualche ora dopo, Yildiz riuscirà a rintracciare Zeynep che, vittima di sensi di colpa dopo lo scandalo alla festa, cercherà di ricucire il rapporto con Cem.

Zeynep accuserà Alihan di causarle solo sofferenze a differenza di Cem, che deciderà di rimanerle al suo fianco come amico.

Yildiz accetterà di uscire a cena con suo marito, sospettosa che abbia una relazione extraconiugale con Defne. Quest'ultima rivelerà a Halit che Yildiz usa la sua carta di credito per rubargli del denaro. L'uomo avrà un violento confronto con la moglie, per poi andare via di casa. Una volta in albergo, Halit verrà raggiunto da Ender, con la quale avrà una nuova notte di passione.

Emir affascinato da Lila

Alihan assumerà Emir, poi proverà a riconquistare il cuore di Zeynep, ma senza riuscirci.

Ender organizzerà un incontro tra Zehra e Osman per ottenere un vantaggioso progetto.

Halit costringerà l'ex moglie a interrompere il rapporto con Osman. Nonostante questo, Ender riuscirà a siglare un accordo.

Successivamente, Kemal aiuterà Yildiz a trovare un lavoro, nonostante il disappunto di Halit, mentre Emir resterà affascinato da Lila, ma Zeynep e Caner lo avvertiranno: tra loro potrebbe rivelarsi una storia impossibile. Il fratello di Ender approfitterà della situazione per avvicinarsi a Zeynep, mentre Hira la inviterà a uscire per distrarsi.

Alihan è geloso del rapporto tra Cem e Zeynep

Nelle puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad agosto su Canale 5, Alihan è apparso geloso del rapporto che si è creato tra Cem e Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci). Ha invitato l'amico a cena per scoprire quali siano le sue intenzioni con la ragazza.

Ender, invece, ha fatto assumere Kemal come nuovo autista di Erim, mentre Yildiz ha proposto alla proprietaria del negozio di fingere alcuni acquisti con la carta di credito per avere dei contanti. Halit ha notato le ingenti somme spese dalla moglie e l'ha invitata a smettere.