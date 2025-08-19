Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit, che andranno in onda nel corso dell'autunno su Canale 5, rivelano che Alihan si mostrerà disperato all'idea di aver perso il suo grande amore, Zeynep.

Le nozze segrete con Ender, infatti, avranno delle amare conseguenze nella vita dell'uomo, al punto che Zeynep deciderà di chiudere definitivamente la loro relazione.

Intanto, Yildiz si mostrerà fuori controllo e, durante una serata con le sue amiche, finirà per ubriacarsi, scatenando la reazione contrariata di Halit, che si mostrerà autoritario nei suoi confronti.

Alihan disperato per amore: cosa succede a Forbidden Fruit questo autunno

Alihan, pur di vendicarsi di Halit, deciderà di convolare a nozze in gran segreto con Ender: un matrimonio che avrà delle amare conseguenze nella vita dell'uomo.

Quando la notizia verrà a galla, Zeynep resterà, a dir poco, scossa e addolorata da quanto appreso, al punto da decidere di fare un passo indietro con il suo amato.

I due, infatti, avevano progettato di convolare a nozze insieme ma, adesso, Zeynep deciderà di rinunciare per sempre a questo matrimonio, restituendogli anche l'anello di fidanzamento ufficiale.

Un duro colpo per Alihan che, disperato, cercherà in tutti i modi di provare a ricucire lo strappo con Zeynep ma senza riuscire a ottenere i risultati sperati.

Yildiz fuori controllo, Halit su tutte le furie

Le anticipazioni su quanto accadrà durante l'autunno di Forbidden Fruit, inoltre, rivelano che Yildiz si ritroverà protagonista di una serata con le sue amiche, che avrà delle conseguenze inaspettate.

La donna, infatti, si mostrerà fuori controllo al punto da esagerare fin troppo con l'alcool: finirà per ubriacarsi e, quando rimetterà piede nella sua abitazione, dovrà fare i conti con la severa ramanzina del marito.

Halit, infatti, chiederà alla moglie perché non ha risposto alle sue innumerevoli chiamate e dopo essersi avvicinato, si renderà conto che si è ubriacata.

La reazione del ricco imprenditore sarà durissima e, da quel momento in poi, vieterà alla sua amata di uscire di casa con le amiche.

La soap opera Forbidden Fruit proseguirà per tutto l'autunno in prima visione

Un autunno che si preannuncia ricco di colpi di scena per gli appassionati della soap che, al momento, è l'unica tra quelle lanciate questa estate ad avere una collocazione certa nel prossimo palinsesto di Canale 5.

L'appuntamento con Forbidden Fruit, infatti, proseguirà dal lunedì al venerdì nello slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45 circa in prima visione assoluta, facendo da traino al talk show dei sentimenti Uomini e donne, condotto da Maria De Filippi.