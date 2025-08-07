Le anticipazioni su cosa accadrà in autunno nella soap Forbidden Fruit rivelano che Alihan si ritroverà a rischiare la vita dopo aver scelto di concludere la sua frequentazione con Hira.

La donna non la prenderà bene tanto da mettere in atto un piano diabolico che potrebbe avere delle conseguenze piuttosto importanti.

Halit, invece, dopo un malore improvviso di Yildiz scoprirà che la donna è in dolce attesa del loro primo bambino.

Sarà un vero e proprio choc per il ricco imprenditore, ignaro di essere vittima di un raggiro messo in atto da parte della sua compagna per evitare di arrivare al divorzio.

Alihan si ritrova in serio pericolo di vita: cosa succede a Forbidden Fruit in autunno

Nel corso delle nuove puntate della seconda stagione di Forbidden Fruit previste durante l'autunno in tv, Alihan proverà a dimenticare Zeynep intraprendendo una nuova frequentazione con Hira.

Le cose tra i due, però, non funzioneranno nel migliore dei modi dato che ben presto Alihan si renderà conto di amare ancora Zeynep e di volerla riconquistare con tanto di anello di fidanzamento ufficiale.

Hira non la prenderà bene e per vendicarsi metterà a punto un piano criminale: la donna si metterà alla guida dell'aereo privato di Alihan e, dopo aver narcotizzato l'hostess e il pilota, metterà in serio pericolo la vita dell'imprenditore.

Halit viene raggirato dalla compagna Yildiz nelle puntate autunnali di Forbidden Fruit

Halit, invece, dopo un'accesa discussione con la moglie Yildiz, rea di aver scoperto il tradimento del marito, finirà per apprendere una notizia che lo lascerà senza parole.

Yildiz, sentendosi male durante il diverbio con il marito, finirà in ospedale e in seguito agli accertamenti, i medici sveleranno che è in dolce attesa di un bebè.

Halit resterà incredulo e senza parole, ignaro del fatto di essere vittima di un raggiro: Yildiz, infatti, lo sta solo ingannando dato che ha corrotto l'infermiera dell'ospedale per fare in modo che dalle analisi risultasse una gravidanza in atto.

La soap turca si ferma nel giorno di Ferragosto

In attesa di questi nuovi episodi, la soap opera turca osserverà una breve pausa in occasione della giornata di Ferragosto.

Mediaset ha scelto di sospenderla dal palinsesto pomeridiano di venerdì 15 agosto, così da evitare che gli spettatori possano perdersi i nuovi intrighi e i colpi di scena.

Nel pomeriggio, dalle 14:15 alle 17:20, andranno così in onda dei film sentimentali seguiti poi da La forza di una donna, in onda regolarmente in prima visione assoluta.

Forbidden Fruit tornerà ad essere regolarmente trasmessa da lunedì 18 agosto nella fascia pomeridiana.