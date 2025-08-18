Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit, che andranno in onda nel corso della stagione autunnale, rivelano che Alihan, dopo aver scoperto che Halit ha avuto una tresca clandestina con sua madre, sarà pronto a tutto pur di vendicarsi.

L'uomo arriverà a convolare a nozze con Ender per entrare in possesso del 5% della Facol Airlines, così da poter diventare il socio di maggioranza.

Un matrimonio che produrrà conseguenze gravissime: Zeynep, infatti, deciderà di chiudere con Alihan per voltare pagina definitivamente mentre Halit si ritroverà a doversi difendere da Zerrin, finendo per ingannarla, visto che negherà di aver avuto una storia con sua mamma.

Zeynep volta pagina e lascia Alihan: anticipazioni Forbidden Fruit autunno

Dopo aver scoperto che Halit è stato l'amante di sua madre, Alihan sarà pronto a vendicarsi: infatti, deciderà di stringere un patto con Ender per entrare in possesso delle quote dell'azienda del ricco imprenditore. Per farlo, però, dovrà convolare a nozze con la sua ex donna: un matrimonio segreto che finirà per stravolgere la vita di Alihan.

Zeynep, infatti, quando scoprirà questo evento, deciderà di chiudere definitivamente con Alihan, mandando all'aria le loro imminenti nozze.

A nulla serviranno le parole di Alihan, il quale proverà a convincerla che si tratta solo di un matrimonio di interessi e che, tra di loro, non c'è stato nulla di fisico: la donna andrà avanti per la sua strada e deciderà di chiudere questo fidanzamento.

Halit inganna Zerrin

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Forbidden Fruit, previsti nel corso dell'autunno su Canale 5, inoltre, rivelano che la notizia delle nozze di Alihan manderà in crisi anche Zerrin, la quale si scaglierà contro il fratello.

Zerrin deciderà di togliere la gestione delle sue azioni al fratello e le passerà ad Halit, pronto a diventare il nuovo socio di maggioranza in azienda.

A quel punto Alihan, confesserà alla sorella che Halit è stato l'amante della loro mamma ma Zerrin non crederà alle sue parole.

Quando chiederà spiegazioni allo stesso Halit, quest'ultimo finirà per ingannare la donna, dicendole di non aver avuto nessuna relazione con sua madre, così da poter portare avanti il loro accordo.

Ridotta la durata di Forbidden Fruit nel palinsesto autunnale

In attesa di questi episodi, per l'autunno è previsto un piccolo cambio programmazione per Forbidden Fruit su Canale 5.

Le nuove puntate andranno in onda per circa 30 minuti al giorno, nello slot orario che, fino alla scorsa primavera, apparteneva a Tradimento.

La messa in onda, quindi, è prevista dalle 14:15 alle 14:45 circa mentre Tradimento tornerà in onda solo in prime time.