Le anticipazioni dei nuovi episodi di Forbidden Fruit, che andranno in onda nel corso della stagione autunnale su Canale 5, rivelano che Zeynep si ritroverà in serio pericolo dopo aver mandato all'aria le sue nozze con Dundar.

La protagonista femminile della soap, infatti, si ritroverà coinvolta in una spiacevole situazione che avrà come protagonista anche sua madre, dato che Dundar la farà rapire.

Zeynep, per evitare che sua madre venga uccisa, si ritroverà costretta ad accettare le nozze con Dundar in gran segreto.

Zeynep manda all'aria le nozze per Alihan: cosa succede nelle puntate autunnali di Forbidden Fruit

Nel corso dei prossimi episodi della soap, Zeynep si convincerà di voler lasciarsi alle spalle la storia d'amore con Alihan e inizierà una nuova relazione con Dundar.

Ben presto, i due decideranno di convolare a nozze insieme anche se, proprio nel giorno del fatidico sì, la donna riceverà una sorpresa inaspettata da Alihan, il quale si presenterà da lei per augurarle una buona vita e svelarle di essere in procinto di partire per l'America.

Un colpo al cuore per Zeynep che, a quel punto, si renderà conto di non aver mai smesso di amarlo: correrà in aeroporto da lui per bloccarne la partenza, mandando all'aria le sue nozze.

Zeynep scopre che sua mamma è in pericolo di vita

Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che la decisione di Zeynep manderà in tilt Dundar, tanto da far uscire fuori tutta la sua perfidia, sentendosi umiliato al cospetto dei suoi familiari ormai pronti per le fatidiche nozze.

L'uomo deciderà di sequestrare Zeynep e la porterà nel luogo del loro primo incontro, dove le mostrerà un video in cui si vede sua mamma che ha una pistola puntata alla tempia.

Zeynep, quindi, scoprirà che sua mamma è stata rapita ed è in pericolo di vita. C'è un solo modo per evitarne l'uccisione: dovrà sposarsi in fretta e furia con Dundar.

Zeynep si ritroverà messa alle strette e, a quel punto, non potrà fare altro che firmare i documenti ufficiali che attesteranno il suo matrimonio con l'uomo, costretta a dover trattenere le lacrime.

La soap Forbidden Fruit batte le repliche di Don Matteo nel pomeriggio estivo

In attesa di queste puntate autunnali di Forbidden Fruit, prosegue l'ottimo andamento della soap nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

La puntata trasmessa venerdì 22 agosto ha sfiorato la soglia dei 2 milioni di spettatori in daytime, arrivando a toccare il 21,40% di share con punte del 23% durante la messa in onda fino alle 15:15.

Numeri che hanno messo KO la concorrenza Rai, rappresentata dalle repliche della fiction Don Matteo con Terence Hill, ferme a una media di 800 mila spettatori in daytime e uno share del 9%.