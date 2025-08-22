Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit, in onda nel 2026, rivelano che Zeynep Yilmaz sarà pronta a voltare pagina con Dundar.

Dopo aver messo da parte la fine della sua relazione con Alihan, deciderà di pronunciare il fatidico sì con la nuova fiamma, nonostante dubbi e incertezze.

Il colpo di scena arriverà poche ore prima delle nozze, quando Alihan raggiungerà Zeynep per vederla un'ultima volta prima della sua partenza: l'uomo sarà devastato all’idea di averla persa per sempre.

La nuova vita di Zeynep Yilmaz: anticipazioni Forbidden Fruit del 2026

Le nuove puntate della soap turca vedono Zeynep alle prese con un cambiamento importante e decisivo nella sua vita sentimentale.

Dopo aver chiuso per sempre con Alihan, deciderà di guardarsi intorno e accetterà il corteggiamento di Dundar, che non smetterà di dimostrarle il suo affetto.

Tra i due nascerà una storia d'amore che, con il passare delle puntate, porterà l'uomo a farsi avanti con la ragazza, al punto da chiederle di diventare sua moglie.

Alihan distrutto per le nozze di Zeynep Yilmaz

La nuova coppia si dedicherà ai preparativi del matrimonio nonostante i dubbi di Zeynep.

Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano che Zeynep dovrà fare i conti con la visita inaspettata del suo ex, Alihan, proprio prima del matrimonio.

Si presenterà con le lacrime agli occhi e le augurerà il meglio per la sua nuova vita, svelandole che ha scelto di lasciare la Turchia e trasferirsi in America per iniziare una nuova vita lontano da tutto e tutti.

Zeynep sarà distrutta durante l'ultimo saluto al grande amore della sua vita, al quale augurerà di trovare una persona in grado di amarlo per davvero.

"L'ho già trovata, è qui davanti a me", esclamerà Alihan senza riuscire a trattenere le lacrime.

Il successo Auditel di Forbidden Fruit nel palinsesto Mediaset

Nuovi colpi di scena che gli spettatori di Canale 5 avranno modo di vedere nel corso della prossima stagione televisiva, con sviluppi inaspettati che terranno il pubblico col fiato sospeso.

La serie, dopo il buon successo Auditel di questi mesi estivi, è stata confermata nel palinsesto pomeridiano di settembre, seppur con durata ridotta.

Gli episodi inediti andranno in onda per soli 20-25 minuti al giorno, nella fascia oraria che va dalle 14:15 alle 14:45, trainando così l’appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi e mantenendo viva l’attenzione del pubblico più affezionato.