Nelle puntate della seconda stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), in onda prossimamente su Canale 5, si assisterà al ritorno di fiamma tra Alihan Taşdemir (Onur Tuna) e Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci). Le anticipazioni rivelano che Alihan riuscirà a riconquistare l’ex fidanzata, che accetterà di sposarlo. I due, però, dovranno fare i conti con Hira (Ebru Şahin), la ragazza con cui Alihan ha avuto una breve relazione.

Zeynep crede che Alihan sia stato in intimità con Hira

Zeynep deciderà di dare una possibilità al suo rapporto con Alihan, dopo essersi resa conto di non aver smesso di amarlo.

Su consiglio di Caner Çelebi (Barış Aytaç) ed Emir Yüksel (Serkan Rutkay Ayıköz), la ragazza si presenterà a casa del suo ex senza alcun preavviso. Tuttavia, Zeynep rinuncerà a confessare i suoi sentimenti ad Alihan, poiché lo sorprenderà in accappatoio insieme a Hira. Convinta che i due siano stati in intimità, Zeynep se ne andrà via con il cuore spezzato.

In seguito, Hira rivelerà a Zeynep di credere che Alihan voglia chiederle di sposarla: tra i suoi effetti personali ha trovato un anello di fidanzamento e due fedi nuziali. Non appena Zeynep capirà che quell'anello di fidanzamento era destinato a lei, smentirà Hira dicendole che lei e Alihan erano già stati fidanzati.

Cem torna in America, Hira decisa a farla pagare ad Alihan e Zeynep

Alihan riuscirà a farsi perdonare da Zeynep e le dirà di voler diventare suo marito. Dopo essere tornati insieme, si lasceranno andare alla passione. Nel contempo, Hira non vorrà affatto rinunciare a riavere Alihan al suo fianco. Zerrin (Nilgün Türksever), appena saprà che Alihan si è riconciliato con l'ex fidanzata, lo inviterà subito a tornare con Hira. Tuttavia, Alihan rimarrà fermo nella sua decisione, visto che non vorrà lasciare Zeynep.

Cem (Gün Akıncı) tornerà a vivere in America, perché si renderà conto di non avere alcuna possibilità di conquistare Zeynep. Hira, invece, sarà determinata a vendicarsi di Alihan e Zeynep per averle nascosto la loro relazione passata.

Riepilogo sulla breve frequentazione tra Alihan e Hira

Stanco dei continui rifiuti della sua ex fidanzata, Alihan ha voltato pagina, decidendo di uscire con Hira, dopo averla assunta nella sua compagnia grazie alla sorella maggiore Zerrin. In seguito, Zeynep ha stretto un rapporto di amicizia proprio con Hira, inconsapevole della frequentazione tra lei e il suo ex.