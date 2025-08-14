Nella seconda stagione di Forbidden fruit, Zeynep si troverà a vivere un momento difficile: assisterà al trasloco di Ender nella casa di Alihan, il suo ex fidanzato. Sarà un episodio carico di tensione, destinato ad aprire un nuovo capitolo nella loro complicata vicenda sentimentale.

Il pranzo a sorpresa che cambierà tutto

Zeynep si era convinta che la sua vita fosse al fianco di Alihan, ma purtroppo tutto prenderà una piega inaspettata. Perché tutto avrebbe potuto immaginare, che la famiglia di lui non l'accettasse o che lo stesso Alihan facesse un passo indietro per evitare di prendersi le sue responsabilità, ma non avrebbe mai potuto nemmeno ipotizzare che Alihan potesse sposare un'altra donna, in particolar modo Ender.

La notizia arriverà come un fulmine a ciel sereno durante il pranzo a sorpresa che Zeynep organizzerà ad Alihan per ufficializzare la loro unione, ma sta di fatto che la sorpresa (brutta) la farà lui quando Ender si presenterà nel ristorante e annuncerà davanti a tutti che lei e Alihan sono marito e moglie.

La rottura definitiva con Alihan

Una brutta faccenda che porterà Zeynep a tagliare per sempre i rapporti con Alihan. Lui vorrebbe spiegarle che il matrimonio con Ender fa parte del piano di vendetta contro Halit (progettato da quando ha scoperto che lui era l'amante della madre), ma non glielo potrà ancora dire.

Si limiterà a dirle che è solo un matrimonio sulla carta e che non l'ha mai tradita, ma a Zeynep non basterà.

Così lo lascerà, restituendogli l'anello di fidanzamento che le aveva recentemente regalato.

Il doloroso addio alla casa di Alihan

Per tagliare i ponti con il passato, Zeynep dovrà anche andare a casa di Alihan per prendere le sue cose. Lo farà in un momento in cui lui sarà al lavoro. Ad accoglierla ci sarà la domestica di Alihan, che sarà dispiaciuta per quanto successo. Zeynep inizierà a raccogliere le sue cose e non potrà fare a meno di ricordare tutti i bei momenti che ha trascorso con Alihan. Per lei sarà veramente doloroso affrontare tutto ciò, ma non potrà fare altrimenti.

Il momento più duro, però, dovrà ancora arrivare, perché quando Zeynep sarà pronta ad andare via davanti all'ingresso, qualcuno busserà alla porta.

Zeynep per un attimo crederà che possa essere Alihan, invece sarà Ender con tanto di valigie, pronta a traslocare a casa di suo marito.

L’incontro carico di tensione tra Zeynep ed Ender

Ender non potrà fare a meno di lanciare le sue frecciatine, ma Zeynep si mostrerà gentile ed educata. "Non posso che augurarvi tutta la felicità possibile", dirà con un filo di sarcasmo, prima di lasciare quella casa che, almeno per un po', le ha fatto vivere un bel sogno.