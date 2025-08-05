Nelle puntate della soap turca Forbidden Fruit in onda su Canale 5 dall’11 al 14 agosto 2025, Zehra (Şafak Pekdemir) lascerà il marito Sinan (Şafak Pekdemir), per averla tradita con un’altra donna. Yildiz (Eda Ece) invece, scatenerà uno scandalo social.

Alihan non si presenta all’appuntamento con Zeynep

Nel corso di una serata, Zeynep finirà per litigare con Alihan, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. In seguito, l’imprenditore organizzerà una cena con Halit e Yildiz, per precisare che tra lui e Zeynep non c’è più nulla. Nonostante ciò, Alihan si ingelosirà, quando noterà l’interesse di Cem per la sua ex.

Nel contempo, Zerrin chiederà a Caner di tenere sotto controllo suo fratello Alihan e Zeynep, con il timore che possano tornare insieme.

Ben presto, Alihan costringerà Zeynep a rimanere bloccata in ascensore con lui e le dirà di non aver smesso di amarla. Dopo aver chiesto alla sua ex di perdonarlo, l’imprenditore la inviterà a presentarsi a un appuntamento se accetterà di tornare con lui. Purtroppo, Alihan non riuscirà a incontrare Zeynep a causa di un imprevisto.

Halit rifiuta Defne, Ender conosce Kemal

Zehra rimarrà sconvolta per aver sorpreso suo marito Sinan in procinto di fuggire con una misteriosa amante. Dopo aver messo fine al suo matrimonio, la ragazza tornerà a vivere a casa del padre Halit, il quale si infurierà ancora una volta con lei.

Sempre a proposito dell’uomo d’affari, si arrabbierà anche con la moglie Yildiz, per aver fatto nascere uno scandalo, dopo aver criticato la manager di un locale in una diretta social insieme a Defne.

Successivamente, Yildiz coprirà Lila, visto che durante la festa dell’inaugurazione della nuova casa, le consentirà di uscire con un ragazzo di nome Ates. Intanto, nel corso della serata, Zehra cadrà in mare, facendo prendere un grosso spavento ai suoi cari. Spazio anche a Defne che verrà rifiutata da Halit.

Ender conoscerà Kemal, l’ex marito di Yildiz, appena arrivato a Istanbul per vendicarsi.

Yildiz ha lasciato la villa di Halit a causa di Ender

Negli episodi precedenti Ender si è vendicata di Yildiz, facendo ascoltare ad Halit una registrazione in cui Sengul ha rivelato le strategie di sua moglie per sposarlo.

L’uomo non ha preso le difese di Yildiz, che avendolo visto freddo e distante ha deciso di andarsene via dalla villa e di tornare nel suo vecchio appartamento. Dopo aver chiesto a sua sorella Zeynep di tornare dall’America per starle accanto, Yildiz ha spiazzato Halit, comunicandogli la sua decisione di voler divorziare. Tuttavia, Yildiz non vorrà separarsi veramente dal marito, visto che farà parte dell'ennesimo piano per tenerlo in pugno.