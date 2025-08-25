Le anticipazioni di Forbidden Fruit preannunciano momenti di incertezza per la signora Argun.

Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 settembre alle 14:10 su Canale 5, Kemal proporrà a Yildiz di fuggire insieme, lasciandola indecisa se accettare o meno la proposta. Nel frattempo, Halit metterà alla prova la moglie offrendole una somma di denaro molto elevata, ma lei rifiuterà, intuendo che si tratta di un tranello. Spazio anche alle vicende di Zeynep, che resterà delusa da Alihan dopo aver scoperto che ha iniziato una relazione con Hira.

Kemal chiede a Yildiz di scappare con lui

Alla villa della famiglia Argun il clima resterà teso a causa delle continue incomprensioni tra Yildiz e Halit. Intanto, Ender giocherà una nuova carta per suscitare la gelosia del suo ex marito, iniziando a frequentare Bulent.

Parallelamente, convincerà Halit a tendere un tranello alla consorte, proponendole una somma di denaro molto elevata, certa che Yildiz accetterà e fuggirà con il bottino. Tuttavia, il colpo di scena sarà dietro l’angolo: Kemal riuscirà ad avvisare in tempo la sua ex moglie, svelandole il piano di Halit. A quel punto, Yildiz rifiuterà l’offerta, ribadendo di non essere interessata alla ricchezza, ma solo all’affetto.

Poco dopo, resterà spiazzata quando Kemal le proporrà di scappare insieme, lasciandola indecisa sul da farsi.

Zeynep scopre il flirt fra Alihan e Hira

Nel frattempo, verranno affrontate anche le vicende sentimentali di Zeynep, che resterà sconvolta quando scoprirà il flirt tra Alihan e Hira.

Tuttavia, ci sarà un episodio che le risolleverà l’umore: grazie ad Hira, Zeynep verrà a sapere che sugli anelli di fidanzamento di Alihan è incisa una data speciale.

Quel giorno particolare le farà subito capire che si tratta della data in cui lui aveva intenzione di chiederle di sposarlo, poco prima di lasciarla. Spazio anche alle vicende di Kemal, che si rivelerà essere il misterioso investitore Atakan.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Alihan non si è presentato all'appuntamento con Zeynep

Nei precedenti episodi di Forbidden Fruit trasmessi su Canale 5, Alihan ha dato appuntamento a Zeynep con l’intenzione di riallacciare il rapporto con lei.

Tuttavia, l’imprenditore non si è presentato all’incontro romantico, essendo stato chiamato d’urgenza dalla nipote Lila, sequestrata da un ragazzo.

Zeynep si è ritrovata quindi da sola al tavolo del grattacielo e, delusa, ha deciso di andarsene. In seguito, si è fidanzata con Cem, pur non provando veri sentimenti per lui. Durante un evento, si è poi verificato un colpo di scena: Alihan ha raggiunto Zeynep nel bagno delle donne e l’ha baciata.