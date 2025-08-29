Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, Alihan metterà fine al matrimonio con Ender, chiarendo con lei che la loro unione non è mai stata basata sull’amore ma soltanto su un accordo di convenienza. Dopo aver scoperto la verità sul presunto tradimento della madre, il giovane confesserà alla moglie con decisione: “Il nostro matrimonio finisce qui”.

Alihan sposa Ender per vendicarsi di Halit

Il pubblico resterà stupito quando vedrà Alihan sposare Ender, ma fin da subito capirà che è un matrimonio che non si basa sull'amore. Lui crederà che Halit sia stato l'amante della madre e, per vendicarsi di lui, vorrà soffiargli l'azienda.

In questa avventura, chi potrà stargli accanto meglio di Ender? In più, la donna detiene anche il 5% delle azioni.

Matrimonio che non porterà i risultati sperati, visto che, a causa di ciò, tutti si schiereranno contro Alihan e lui non riuscirà a raggiungere il suo obiettivo: diventare socio maggioritario. Alihan capirà di aver fallito quando scoprirà che l'amante della madre non era Halit.

Il piano fallisce e Alihan scopre la verità su sua madre

Grazie a Zerrin, Halit verrà a conoscenza del motivo per cui Alihan gli sta facendo la guerra e con la morte del suo migliore amico Tuncer, coglierà la palla al balzo per raccontargli la verità: era quest'ultimo l'amante della madre, non lui. Alihan resterà scioccato, perché capirà di aver fatto solamente dei pasticci a cui dovrà prestare rimedio, come per esempio riprendersi Zeynep.

Per tale motivo, la prima cosa da fare sarà divorziare da Ender e vorrà parlagliene, ma la cosa si mostrerà tutt'altro che facile.

Lo scontro con Ender: 'Ho risolto tutto con Halit, ora possiamo divorziare'

"Il nostro accordo è finito", esordirà Alihan, lasciando Ender di stucco, "Ho risolto tutto con Halit. Ora possiamo divorziare". "E me lo dici così? All’ultimo momento?", replicherà Ender, "Scusa, cosa mi sono persa? Ieri volevi togliergli le azioni, distruggerlo. E oggi? All’improvviso pace e amore? Tu mi hai usata". Alihan, però, metterà le cose in chiaro: "No. Sei tu che mi hai chiesto di sposarti. Conveniva a entrambi. Era un affare. E gli affari finiscono".

Ender penserà che è solo una questione di soldi.

"Non è questo. Io penso alla reputazione. Diremo che non andava e ci siamo lasciati. Nessuno saprà la verità", replicherà Alihan. Ender, però, non sopporterà il voltafaccia di Alihan: "Io le sorprese non le reggo. Tu con Halit, e io che ci rimetto? Non hai fatto nulla di quello che avevi promesso. Forse ti serviva un alleato migliore". Alihan, non si farà impietosire dalle parole, e resterà fermo sulla decisione presa.