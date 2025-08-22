Nei prossimi episodi di Forbidden fruit, Alihan scoprirà che Halit è stato l’amante di sua madre quando lui era bambino. Un giorno si recherà sulla tomba della donna e troverà un mazzo di rose gialle appena deposto. Quando scoprirà che a portarle è stato Halit, reagirà con rabbia e getterà via i fiori.

La scoperta di Alihan sul passato della madre

Molto presto i rapporti tra Halit e Alihan cambieranno, perché quest'ultimo scoprirà qualcosa che lo farà uscire di senno. Si troveranno nell'ufficio di Halit a discutere di affari, quando quest'ultimo gli farà vedere il regalo che vuole fare a Erim per il suo compleanno, per lui qualcosa di molto speciale: il primo orologio che si è comprato grazie ai suoi primi guadagni.

L’orologio che svela la verità

Alihan lo osserverà con tenerezza, quando resterà di stucco leggendo una data incisa sopra la cassa. Grazie a un flashback si scoprirà il motivo di questo stupore. Si tornerà molti anni indietro, a quando Alihan era solamente un bambino. Un pomeriggio è rientrato da scuola e ha trovato sul tavolo del salotto un orologio. Salito al piano di sopra ha trovato la madre in déshabillé e ha intravisto un uomo mentre si rivestiva. Anche se era piccolo, Alihan aveva capito che la madre stava tradendo il padre e da quel giorno ha giurato che si sarebbe vendicato.

Il piano di vendetta contro Halit

Dopo tanti anni, Alihan si ritroverà in mano con lo stesso orologio che aveva visto nel salotto di casa sua e capirà che l'amante della madre era proprio Halit.

Inizierà a covare la sua vendetta, che prevederà sottrarre a Halit le azioni della Falcon Airlines e diventarne il socio maggioritario.

Il piano prevede anche un matrimonio con Ender, per sottrarre a Halit il 5% delle azioni. Tuttavia, le cose non andranno come previsto e Alihan si ritroverà a perdere le sue persone più care, come Zeynep e Zerrin, che non accetteranno il suo comportamento.

La visita alla tomba della madre

Quando Alihan è in difficoltà, si trova a rifugiarsi presso la tomba dei suoi genitori. Una mattina andrà a visitarla e sopra la tomba della madre troverà un mazzo di rose gialle. Alihan vorrà capire chi le abbia messe, così farà qualche domanda all'operatore cimiteriale che si trova nelle vicinanze.

"Per caso ha visto chi ha messo questi fiori?", chiederà Alihan e l'uomo gli risponderà che è stato un signore distinto con i capelli bianchi. Alihan cercherà una foto di Halit e gliela farà vedere. "Sì, si tratta proprio di lui", dirà l'operatore aggiungendo, "lavoro in questo cimitero da 40 anni e quest'uomo si presenta ogni settimana per mettere dei fiori su quella tomba, non ha mai perso un appuntamento". Racconto che farà arrabbiare Alihan, al punto che butterà i fiori che Halit ha portato alla madre.