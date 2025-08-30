Negli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5, Alihan Tasdemir sposerà Ender Celebi per vendicarsi di Halit Argun, che aveva distrutto il matrimonio dei suoi genitori. Zeynep si chiuderà dietro a un ermetico silenzio, scoperto quando fatto dall'amato.

Alihan accetta di sposare Ender per vendicarsi di Halit

Le anticipazioni rivelano Alihan organizzerà una vendetta contro Halit, che aveva distrutto il matrimonio dei suoi genitori. L'uomo invierà a Ender un pacco anonimo con delle foto compromettenti su Yildiz per nuocere ad Argun.

Ender capirà subito che dietro al gesto si nasconde la mano di Alihan, ma non percepirà per quale motivo nutre cosi astio nei confronti del suo ex marito. La donna si recherà nell'ufficio di Tasdemir, dove lo sorprenderà facendogli una proposta sconvolgente. Ender chiederà ad Alihan di sposarla e in cambio gli cederà le azioni per diventare l'azionista maggioritario della Falkon Aviation e spodestare così Halit. L'uomo accetterà la proposta della donna, intenzionato a rovinare l'impero aziendale di Argun.

Zeynep scopre che Alihan ed Ender si sono sposati

Stando agli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che Zeynep risponderà affermativamente alla proposta di matrimonio di Alihan, all'oscuro del piano che si sta muovendo alle sue spalle.

La ragazza grazie all'aiuto dei suoi amici tra cui la cugina Irem organizzerà un pranzo romantico dove si dirà propensa a diventare la signora Tasdemir. Zeynep andrà incontro ad una brutta sorpresa quando Ender farà il suo arrivo nel ristorante vestita da sposa, comunicandole di aver sposato Alihan. Caner e Halit andranno su tutte le furie. Argun non capirà per quale motivo la sua ex moglie abbia sposato l'imprenditore, accusandola tra l'altro di essere una donna immorale.

Intanto Zerrin verrà ricoverata in ospedale dopo aver scoperto del matrimonio tra suo fratello e la donna che qualche anno prima le aveva rubato Halit. Zeynep, invece, si chiuderà dietro ad un ermetico silenzio anche quando Alihan proverà a spiegarle che il matrimonio con Ender è valido solo sulla carta poiché è lei l'unica donna che ama sul serio.

Celebi ha provato a riconquistare Halit

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine agosto su Canale 5, Yildiz ha trovato un lavoro come hostess di sala in un ristorante grazie all'aiuto di Kemal. Halit non ha preso bene tale novità. Ender ha approfittato di questa tensione per cercare di riconquistare l'ex marito. Celebi ha contattato un vecchio corteggiatore nella speranza di far ingelosire Halit.

Emir, invece, ha approfittato di un imprevisto per passare un po' di tempo con Lila.