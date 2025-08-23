Nel secondo appuntamento settimanale con Forbidden Fruit in programma nel pomeriggio di martedì 26 agosto 2025, Zeynep chiederà scusa a Cem per averlo fatto soffrire e lui si mostrerà molto comprensivo restandole accanto come un buon amico. Alihan invece assumerà Emir in azienda e quindi il migliore amico di Zeynep diventerà il suo nuovo vicino di scrivania.

Zeynep chiede perdono a Cem, lui le sta accanto come amico

Zeynep si sentirà terribilmente in colpa per aver fatto soffrire Cem. Quanto accaduto al party sarà solo la goccia che avrà fatto traboccare il vaso, visto che è evidente che il cuore di Zeynep appartiene ancora ad Alihan.

Nonistante ciò, la ragazza sarà determinata a tenere Tasdemir lontano da lei, visto che non vorrà più soffrire a causa sua. Zeynep chiederà invece perdono a Cem, il quale dimostrerà molta maturità e comprensione verso di lei, accettando di restarle vicino in un momento così delicato, anche se solo come amico. Nel frattempo, Ender sarà decisa a riconquistare Halit una volta per tutte e per riuscire nel suo intento chiederà a Kemal di spiare tutti i movimenti dell'ex marito.

Alihan dà un lavoro a Emir: anticipazioni del 26 agosto

Yildiz si convincerà che Halit sia interessato a Defne e il marito, per tranquillizzarla, organizzerà per lei una cena romantica. Nonostante l'atmosfera, Yildiz continuerà a non fidarsi di Halit.

Ender e Defne si troveranno faccia a faccia e tra le due scoppierà un litigio a causa di vecchi rancori e vecchie gelosie. Emir, l'amico di Zeynep, chiederà un lavoro ad Alihan e l'imprenditore accetterà di assumerlo. Emir dovrà però sottostare a rigide regole, come quella che impone ai dipendenti di non avere flirt con colleghi di ufficio, pena il licenziamento. Zerrin invece, metterà in guardia Zeynep sulla natura superficiale di Alihan.

Nelle puntate successive Alihan tenterà disperatamente di riconquistare Zeynep, ma lei rimarrà fredda e distante e ribadirà ancora una volta che la loro storia è finita. Tasdemir a, questo punto, capirà che lei non è più disposta a perdonarlo mentre Defne farà di tutto per conquistare Halit.

Forbidden Fruit é una delle soap rivelazione dell'estate 2025

Forbidden Fruit è una delle soap rivelazione di questa estate 2025. Dal suo debutto avvenuto il 30 maggio scorso ha conquistato una platea sempre più vasta di utenti, attestandosi su una media di circa due milioni di telespettatori a puntata e uno share che ha raggiunto picchi del 22%. Numeri più che soddisfacenti per Mediaset, considerando che la soap Tv, sino ad ora, è andata in onda in un periodo come quello estivo, in cui la gran parte degli spettatori è in vacanza.