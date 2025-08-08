L'appuntamento di lunedì 11 agosto che apre la nuova settimana di programmazione della soap Tv Forbidden Fruit vedrà l'ennesimo tentativo di Alihan di chiarire con Zeynep, mentre Zehra scoprirà che Sinan ha svuotato i conti della clinica per fuggire all'estero con la sua presunta amante. Il matrimonio tra la figlia maggiore di Halit e il chirurgo arriverà quindi al capolinea e la ragazza non potrà far altro che tornare a vivere a casa del padre.

Sinan svuota i conti della clinica prima di fuggire

La prima puntata della settimana vedrà Zeynep sempre più stressata a causa dei continui conflitti con Alihan.

Quest'ultimo riuscirà a convincerla a uscire con lui e Emir per una serata tra amici. Peccato che l'atmosfera non sarà affatto rilassante: complice qualche bicchiere di troppo, Zeynep finirà per litigare con Alihan.

Intanto Sinan si troverà all'aeroporto, convinto di partire da lì a poco insieme a Ender. Il chirurgo, poco prima, avrà svuotato i conti della clinica, rubando di fatto tutti i frutti del lavoro di Zehra. Sinan non sa di essere caduto nel tranello tesogli da Ender, la, quale ha solo finto di voler fuggire con lui per mandare all'aria il suo matrimonio con Zehra e liberarsi di lui una volta per tutte.

Zehra scopre il tradimento di Sinan e chiude con lui

Ender chiamerà Zehra rivelandogli il piano di fuga del marito, omettendo però il nome della presunta amante di Sinan.

La figlia di Halit correrà in aeroporto e scoprirà che Ender aveva ragione: Sinan sta fuggendo all'estero. A questo punto, Zehra affronterà il marito dicendogli che tra loro è finita e che non lo vorrà vedere mai più. Sconvolta per il tradimento subito, Zehra dovrà affrontare anche l'ira di Halit, che la accuserà di aver agito con ingenuità, causando una grave perdita economica. La famiglia di Halit inizierà, seppur a fatica, ad adattarsi alla nuova casa, ma il ritorno in famiglia di Zehra potrebbe creare nuovi attriti. Nelle puntate successive, la figlia maggiore di Halit creerà scompiglio quando cadrà accidentalmente in mare durante il party di inaugurazione della nuova villa. Yildiz, invece, farà una figuraccia pubblica facendo infuriare il marito.

Forbidden Fruit confermata nel palinsesto autunnale

Continua il successo di Forbidden Fruit che, anche nei pomeriggi di agosto, fa registrare un ascolto medio giornaliero intorno ai due milioni di telespettatori e uno share del 21%. Numeri più che soddisfacenti per Mediaset, che ha deciso di confermare questa soap anche nel palinsesto autunnale.

In concomitanza con il ritorno di Uomini donne, Forbidden Fruit andrà in onda su Canale 5 dalle ore 14:10 le 14:45, dal lunedì al venerdì, per poi lasciare stazio al dating show di Maria De Filippi.