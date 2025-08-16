Nella puntata della soap Tv Forbidden Fruit in onda nel pomeriggio di lunedì 18 agosto 2025, Kemal verrà assunto da Ender come suo autista personale mentre Cem dichiarerà il suo interesse a Zeynep.

La ragazza sarà alquanto triste e non se la sentirà di iniziare una nuova relazione dopo quanto accaduto con Alihan che non si presenterà al loro appuntamento.

Le vaghe spiegazioni di Tasdemir non faranno altro che convincere ancor di più Zeynep che la sta solo illudendo e per questo troncherà definitivamente con lui.

Cem si dichiara a Zeynep, Kemal assunto come autista da Ender

L'arrivo in città di Kemal darà l'opportunità ad Ender di studiare un nuovo piano per mettere fuori gioco Yildiz.

L'ex moglie di Halit studierà insieme a Kemal un modo per separare Halit ed Yildiz e per prima cosa cercherà di far assumere l'ex marito di Yildiz come suo autista personale. In questo modo Kemal potrà entrare in casa Argun senza destare sospetti.

Nel frattempo, Zeynep attenderà invano Alihan sulla terrazza panoramica rimanendo delusa dal fatto che non si presenterà.

In ufficio, Cem si accorgerà del malumore della ragazza e la inviterà a fare una passeggiata. Cem le chiederà se ci sono problemi nella sua vita privata e se qualcuno la sta facendo soffrire. Alla fine l'uomo le dirà chiaramente di essere interessato a lei.

Zeynep chiude definitivamente con Alihan: anticipazioni del 18/08

Una volta tornata in ufficio, Zeynep incontrerà Alihan chiedendogli perchè non si sia presentato all'appuntamento.

Lui le darà delle spiegazioni vaghe e non gli racconterà la verità su ciò che è accaduto a Lila.

A questo punto, Zeynep chiuderà la loro relazione.

Nelle puntate successive di Forbidden Fruit, Alihan cercherà di scoprire quale sia il rapporto che lega Zeynep e Cem invitando quest'ultimo fuori a cena. Cem ammetterà di essere molto interessato alla sua assistente ma evidenzierà che, al momento, non è ancora pronta per una relazione, visto che è rimasta molto delusa da un altro uomo.

Cem sarà tuttavia all'oscuro del fatto che l'uomo misterioso che ha spezzato il cuore di Zeynep non è altri che Alihan.

Forbidden Fruit confermata nel palinsesto autunnale

Forbidden Fruit è una delle dizi turche rivelazione dell'estate 2025.

La serie con Zeynep e Alihan, sin dal suo esordio avvenuto lo scorso 30 maggio, é riuscita ad entrare nel cuore del pubblico di Canale 5, regalando ascolti che si aggirano intorno ai 2 milioni di telespettatori con picchi di share che hanno raggiunto anche il 22%.

Per questo motivo, Mediaset non ha avuto dubbi e ha confermato il prodotto anche nel palinsesto autunnale.