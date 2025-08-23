Il primo appuntamento settimanale di Forbidden Fruit in onda lunedì 25 agosto 2025 su Canale 5, vedrà l'apprensione di Yildiz per la scomparsa di Zeynep, dopo quanto accaduto durante l'evento mondano. Anche Alihan sarà nel panico e si sentirà in colpa per aver messo la sua ex in una situazione spiacevole. Alla fine Yildiz riuscirà a ritrovare la sorella, la quale cercherà di recuperare il suo rapporto con Cem.

Zeynep scompare nel nulla, Yildiz e Alihan nel panico

Dopo che Zehra ha rivelato a tutti i presenti al party che Zeynep e Alihan si sono baciati in bagno, la sorella di Yildiz avrà lasciato la festa facendo perdere le sue tracce.

Yildiz sarà molto preoccupata per la scomparsa della sorella ma non sarà la sola, visto che anche Alihan sarà nel panico e si sentirà in colpa per averla messa in una situazione compromettente. Tasdemir, così come Yildiz, faranno di tutto per ritrovare Zeynep.

Yildiz chiederà aiuto a Halit ma lui non vorrà essere coinvolto e sarà più preoccupato di coprire lo scandalo che potrebbe mettere in cattiva luce la famiglia. Halit dirà alla moglie di farsi aiutare da Kemal.

Yildiz ritrova Zeynep: anticipazioni del 25 agosto

Dopo una lunga ricerca, finalmente Yildiz riuscirà a trovare Zeynep. Quest'ultima, in preda ai sensi di colpa, cercherà di recuperare il suo rapporto con Cem. Ender approfitterà della situazione per destabilizzare ancora di più il rapporto tra Halit e Yildiz.

Per riuscirci coinvolgerà sia Zerrin che Zehra. Nelle puntate successive, Zeynep cercherà di allontanarsi da Alihan il quale, invece, insisterà per parlare con lei. Zeynep lo accuserà di causarle solo sofferenza e non vorrà più avere nulla a che fare con lui, mentre Cem dimostrerà maturità e deciderà di restare accanto alla ragazza anche solo come amico.

Yildiz, invece, sospetterà che ci sia qualcosa tra Halit e Defne e non avrà minimamente idea che il marito l'ha invece tradita con Ender. Quest'ultima chiederà a Kemal di spiare i movimenti dell'ex marito nel tentativo di riconquistarla definitivamente.

Forbidden Fruit confermata nel palinsesto autunnale

Forbidden Fruit è stata confermata nel palinsesto autunnale di Mediaset e, pertanto, i fan della soap Tv turca potranno continuare a seguire le vicende legate alle sorelle Yilmaz anche dopo l'estate.

Infatti Mediaset non vuole rinunciare nei mesi che verranno a un prodotto che ha riscosso un notevole successo in questi primi mesi di programmazione e che regala quotidianamente alla rete ascolti intorno ai due milioni di telespettatori assoluti e uno share che talvolta ha raggiunto picchi del 22%.