Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Zeynep inviterà Hira e il ragazzo che le piace a cena, ma andrà incontro a una brutta sorpresa. Scoprirà infatti che la sua nuova amica vuole iniziare una storia d'amore con Alihan Tasdemir.

Zehra sorprende Alihan e Zeynep mentre si baciano

Zehra metterà in imbarazzo Alihan e Zeynep, rivelando agli ospiti di un evento di averli visti baciarsi in bagno. La rivelazione sconvolgerà Cem, il quale si sentirà tradito dalla sua fidanzata e deluso dal suo migliore amico.

Nonostante tutto, l'uomo dirà ad Alihan che intende lottare per conquistare il cuore di Zeynep, che invece apparirà sempre più confusa. Zeynep non vorrà concedere una seconda possibilità ad Alihan, visto come ha chiuso la loro relazione in maniera brusca. Continuerà così la conoscenza con Cem per capire se può nascere qualcosa tra di loro.

Zeynep scopre che Alihan sta uscendo con Hira

Zeynep stringerà amicizia con Hira, inconsapevole che stia nutrendo un interesse per Alihan. Durante una chiacchierata, Hira le chiederà consigli su come fare il primo passo con un ragazzo. Zeynep le proporrà un'uscita insieme ad altri amici, ma andrà incontro a una brutta sorpresa. Resterà senza parole quando scoprirà che Alihan è il ragazzo a cui piace Hira.

Alihan prenderà in disparte Zeynep e le consiglierà di raccontare alla sua nuova amica della loro precedente storia d'amore. La donna non riuscirà ad assecondare la sua richiesta perché ancora innamorata di lui. Il mattino dopo, Zeynep si recherà a casa di Alihan con l'intenzione di un chiarimento.

Zeynep è tornata in Turchia per stare vicina alla sorella

Nelle puntate di Forbidden Fruit andate in onda a inizio agosto su Canale 5, Ender ha fatto ascoltare ad Halit le registrazioni di una conversazione in cui Sengul rivela che Yildiz l'ha sposato solo per mettere le mani sul suo patrimonio. L'imprenditore ha chiesto un confronto a Sengul, nel quale lei ha ritrattato le sue affermazioni, ammettendo di averle dette solo perché sentitasi trascurata da Yildiz.

Quest'ultima si è detta innocente di fronte alle accuse di Ender, per poi abbandonare la villa quando Halit non ha preso le sue difese. Yildiz ha chiesto a Zeynep di tornare in Turchia dall'America per starle vicina in questo momento delicato. La donna ha detto a Cem di essere costretta a lasciare Atlanta per tornare a Istanbul per stare vicina alla sorella alle prese con il marito da cui sta divorziando. Ender ha lasciato Villa Argun per tornare a vivere da suo fratello Caner.