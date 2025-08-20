Nel corso delle puntate di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, Hira non accetterà la fine della relazione con Alihan Tasdemir (Onur Tuna) e il suo licenziamento dall’azienda. La donna prenderà il controllo dell’aereo su cui viaggia Alihan con l'intenzione di farlo precipitare, a meno che l'imprenditore non le conceda una seconda possibilità.

Hira non prende bene il licenziamento dall'azienda di Alihan

Le anticipazioni rivelano che Alihan avrà una piccola frequentazione con Hira, che deciderà di interrompere quando capirà di non aver mai smesso di amare Zeynep.

Alihan chiederà a Zeynep di dargli una seconda chance per poi chiederle di diventare sua moglie. La donna risponderà si e i due passeranno la notte insieme. Tale sviluppo non piacerà a Hira, la quale farà alcune scenate di gelosia in azienda dove accuserà Zeynep di averla tradita. Alihan e il suo socio Hakan la licenzieranno, e lei non la prenderà bene.

Hira vuole far precipitare l'aereo con dentro Alihan

Hira si introdurrà su un aereo della compagnia di Alihan, prendendone il controllo dopo aver narcotizzato il personale di bordo. L'obiettivo sarà quello di costringere l'ex fidanzato a tornare insieme, dichiarandosi disposta a far precipitare l'aereo in caso contrario. Dalla torre di controllo crederanno che sia successo qualcosa di grave al velivolo, dopo la sua scomparsa dai radar.

Intanto, in azienda Hakan scoprirà che Hira ha preso il controllo dell'aereo. Zeynep sarà preoccupata per la sorte di Alihan. Fortunatamente, tutto si risolverà nel migliore dei modi quando l'imprenditore metterà fuori gioco l'ex fidanzata legandola a un sedile con la cintura di sicurezza, per poi prendere il controllo dell'aereo e tornare in aeroporto. Hira verrà arrestata, mentre Alihan e Zeynep (Sevda Erginci) saranno sempre più innamorati, anche se un nuovo colpo di scena rischierà di mandare nuovamente a monte il loro amore.

Yildiz è rimasta sconvolta quando si è trovata il suo ex marito nella sua tenuta

Nelle puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine agosto su Canale 5, Ender ha fatto in modo che Kemal venisse assunto come autista di Erim.

Yildiz (Eda Ece) è rimasta sconvolta quando si è trovata il suo ex marito alla sua tenuta. La donna ha provato a far licenziare Kemal, scontrandosi con il volere di Erim, che ha preteso che suo padre Halit non lo mandasse via. Halit (Talat Bulut), a questo punto, ha preso del tempo, rimandando la decisione dopo un'attenta analisi. Yildiz è apparsa terrorizzata che suo marito potesse scoprire che Kemal è il suo ex marito e per questo decidere di lasciarla.