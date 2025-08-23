Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Alihan scoprirà che Halit è stato l'amante di sua madre. L'imprenditore giurerà di vendicarsi dell'uomo per aver rovinato il matrimonio di suo padre.

Alihan scopre che Halit è stato l'amante di sua madre

Halit riceverà Alihan nel suo studio dove gli mostrerà l'orologio che ha intenzione di regalare a Erim in occasione del suo compleanno. Tasdemr capirà che quell'oggetto era appartenuto all'amante di sua madre, lasciato a suo tempo sul comodino della camera da letto.

Difatti sul retro dell'orologio c'è la data che riporterà a galla vecchi traumi di Alihan. Quest'ultimo capirà che Halit ha mandato a monte il matrimonio dei suoi genitori anche se si era dichiarato amico del suo defunto padre. La rabbia di Tasdemir aumenterà quando scoprirà che Argun non si era fatto scrupoli a sposare Zerrin nonostante avesse una relazione extraconiugale con sua madre.

Alihan vuole rovinare l'impero aziendale di Halit

Alihan tornerà a casa in preda ad una crisi di rabbia che spaventerà moltissimo Zeynep. L'uomo non rivelerà alla sua promessa sposa quanto scoperto poiché cognata di Halit ma preferirà raccontare tutto ad Hakan. L'imprenditore informerà il suo complice di voler rovinare l'impero aziendale di Argun nonostante questo possa sancire la fine della sua relazione con Zeynep.

Alihan vorrà usare Ender per vendicarsi di Halit. L'uomo spedirà alla donna un pacco anonimo con all'interno delle foto compromettenti di Yildiz. Un vero e proprio passo falso poiché Ender capirà che dietro al gesto c'è lo zampino di Alihan e per questo vorrà vederci più chiaro. La donna affronterà l'imprenditore che rimescolerà le carte in suo favore. Tasdemir farà una proposta imprevedibile ad Ender che cambierà per sempre il corso degli eventi.

Halit è apparso geloso di Ender

Nel frattempo, negli appuntamenti precedenti di Forbidden Fruit andati in onda a fine agosto su Canale 5, Halit è apparso geloso quando Bulent ha fatto delle avance nei confronti di Ender. Dopo la riunione, l'impresario ha avuto un momento d'intimità con l'ex moglie.

La donna si è convinta di avere una nuova chance con l'ex marito ma è andata incontro ad una cocente delusione. Halit ha informato Ender che è stato un errore andare a letto con lei poiché è innamorato di Yildiz.

Nel frattempo, Zeynep ha detto a sua sorella di non amare Cem e di volerlo lasciare prima della presentazione dell'azienda tessile di Alihan. In seguito quest'ultimo è stato visto da Zehra mentre baciava Zeynep in bagno. La donna ha raccontato quanto visto a Cem, creando uno scandalo all'evento.