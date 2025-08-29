Gli spoiler delle puntate di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che Alihan Tasdemir (Onur Tuna) giurerà vendetta contro Halit dopo aver scoperto che ha causato la fine del matrimonio dei suoi genitori. Per attuare il suo piano, Alihan cercherà la complicità di Ender, la quale gli proporrà di sposarla per ottenere il controllo del gruppo Argun.

Alihan scopre che Halit è stato l'amante di sua madre

Alihan capirà che Halit aveva una relazione extraconiugale con sua madre, che portò alla fine del matrimonio con il padre. Halit mostrerà ad Alihan un orologio, con incisa una data, che intende regalare al figlio Erim in occasione del suo compleanno.

Sarà qui che Alihan capirà che quel oggetto era lo stesso indossato dall'amante di sua madre molti anni prima. Fuori controllo, organizzerà un piano per rovinare l'impero aziendale di Halit e lo farà grazie alla complicità di Hakan. Alihan spedirà un pacco con alcune fotografie compromettenti di Yildiz a casa di Ender, conscio che il gesto potrebbe mettere a repentaglio la sua relazione con Zeynep.

Ender propone ad Alihan di sposarla per vendicarsi di Halit

Dopo diverse indagini, Ender scoprirà che dietro quelle foto si nasconde Alihan, anche se non capirà per quale motivo le abbia inviato le foto per nuocere a Halit. La donna si presenterà nell'ufficio di Alihan, rivelandogli di aver capito che è stato lui a inviarle le foto.

Alihan le dirà che vuole sottrarre l'azienda a Halit, senza rivelarle il motivo che si nasconde dietro questa vendetta. Ender confiderà che il suo ex marito le ha regalato una parte delle azioni della società grazie alla nascita di Erim e in questa sua vendetta potrebbe aiutarlo, a patto che la sposi: in questo modo potrebbe ottenere le sue quote e puntare a diventare azionista di maggioranza, spodestando Halit, spodestando Halit. Le parole susciteranno la sorpresa dell'uomo, che cambierà comportamento quando capirà che Ender sta facendo sul serio.

Halit ha lasciato il tetto coniugale dopo una lite con Yildiz

Negli appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a fine agosto su Canale 5, Halit ha avuto una discussione con Yildiz dopo aver scoperto che ha sottratto dei soldi dalla sua carta di credito.

È andato via di casa, trovando rifugio in un albergo, dov'è stato raggiunto da Ender. I due hanno passato la notte insieme.

Yildiz ha chiesto a Kemal di aiutarla a trovare un lavoro in un ristorante di lusso come hostess di sala. Halit, invece, ha convocato in ufficio Yesim, la titolare del negozio dove sua moglie ha speso ingenti somme di denaro, per chiarire la situazione. È all'oscuro del fatto che la venditrice sia stata corrotta da Yildiz per confermare una versione falsa dei fatti.