Nelle prossime puntate della seconda stagione di Forbidden fruit, il volo privato di Alihan sparirà dai radar, scatenando il panico tra i suoi cari. Al comando dell’aereo ci sarà anche Hira, decisa a vendicarsi per quanto accaduto con Zeynep. Quest’ultima entrerà in crisi, temendo il peggio per l’uomo che ama.

Hira entra nella vita di Alihan e lui diventa per lei un'ossessione

L'arrivo di Hira nella vita di Alihan non gioverà né a lui né a Zeynep. Dopo una breve frequentazione tra Alihan e Hira, verrà a galla che lui stava insieme a Zeynep, cosa che sconvolgerà parecchio la ragazza.

Come verrà fuori la verità? Hira troverà nella camera di Alihan un anello di fidanzamento e in un primo momento crederà che voglia farle la proposta di matrimonio. In realtà, dopo aver visto che all'interno del solitario c'è incisa una data antecedente, capirà che quell'anello era destinato a un'altra donna.

Zeynep affronta Hira e la situazione precipita

Zeynep non potrà tirarsi indietro, visto che Hira si confiderà con lei, dicendole che quell'anello probabilmente era destinato a lei. Da quel momento, inizierà la vendetta di Hira, anche perché Zeynep e Alihan si rimetteranno insieme e saranno anche prossimi alle nozze.

Hira si vendica con azioni sempre più estreme

Hira farà di tutto per vendicarsi di Zeynep e Alihan: grazie alle sue conoscenze impedirà a Zeynep di accedere in alcuni luoghi, poi distruggerà il giardino di Alihan e, infine, imbratterà il muro del palazzo di Zeynep scrivendo con una bomboletta spray "Zeynep è una prostituta".

Alihan parte per Ankara e Hira entra in azione

Penseranno che dietro tutto questo ci sia Hira, ma non si preoccuperanno di difendersi dalla sua pericolosità, soprattutto quando, il giorno seguente, Alihan dovrà prendere una aereo privato per andare ad Ankara per lavoro.

Quando sarà in volo, Alihan noterà che l'hostess è svenuta. Vorrà subito allertare il pilota, ma quando entrerà nella cabina di pilotaggio si renderà conto che il pilota è svenuto e che a guidare l'aereo c'è Hira, perché, a quanto pare, questa ragazza ha anche il brevetto da pilota ed è stata lei a narcotizzare tutto.

L’aereo scompare e Zeynep teme il peggio

Alihan non avrà nemmeno il tempo di reagire, perché Hira narcotizzerà anche lui: non avrà buone intenzioni.

Intanto, nell'azienda di Alihan, Hakan riceverà una telefonata preoccupante: l'aereo privato di Alihan è scomparso dal radar da almeno venti minuti. Tutti saranno disperati, Zeynep per prima, soprattutto quando al telegiornale sentiranno che a pilotare l'aereo c'è Hira. Zeynep temerà per l'incolumità di Alihan, perché sa che Hira sarebbe disposta a fare di tutto.